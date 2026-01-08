獨／挺陳其邁「地方長輩」金門大橋墜海 今水頭海灘尋獲遺體
金門縣的金門大橋在本月6日發生男子落海事件，警消、海巡及空勤總隊等單位連日動員搜尋，搜救人員今日中午11時許，於金城鎮水頭塔山電廠附近海灘發現1具男性遺體，經家屬到場指認，確認為日前落海的60歲蔡姓男子，警方已報請金門地檢署相驗，以釐清確切死因。
警方調查，蔡男6日自大陸返台，入境金門後搭乘計程車行經金門大橋，當車輛行駛至橋梁中段時，蔡男突然要求下車，隨即墜海，據傳計程車司機立刻報警處理。
由於金門大橋橋面距海面高度約47公尺，相當於14至15層樓高，事發後消防局、海巡署等單位出動船艇、無人機及岸際搜索力量，持續擴大搜尋海域與岸線，但受海象及潮汐影響，一直未能尋獲蔡男蹤影，直到今日在岸際發現其遺體。據了解，遺體上有多處明顯刺青，相關特徵也成為確認身分的重要依據。
據悉，蔡男是「地方角頭」，為高雄市苓雅區地方人士，過去曾在當地主持宮廟，並長期活躍地方事務，2018年高雄市長選舉期間，曾公開支持時任候選人陳其邁，並在造勢場合被形容為熱心公益、協助弱勢的地方長輩。但選後，蔡男傳出背負債務糾紛，生活狀況轉趨低調，後來改到大陸發展，相關傳聞也曾引發律師代為澄清。
消息指出，蔡男家屬目前已趕往殯儀館認屍，該案也已報請金門地檢署相驗，後續將進一步釐清事發經過與相關細節。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
