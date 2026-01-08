影／驚悚畫面曝！板橋鬧區拖板車違規右轉 單車婦遭撞輾倒輾過

新北市板橋區今天上午10時許發生1起嚴重車禍。58歲張男駕駛拖板車行經文化路二段欲右轉民生路時違規右轉，撞上騎自行車的70歲卓婦，導致卓婦左大腿粉碎性骨折，目前已送醫急救中。警方已對張男違規行為開出罰單，確切車禍原因仍待調查。

海山警分局今天上午10時許接獲報案，板橋區文化路二段與民生路口發生交通事故且有人受傷。警員趕抵經查，肇事的58歲張男駕駛拖板車沿板橋區文化路二段行駛經過民生路口欲右轉，但張男未行駛轉彎道，而是在有禁止右轉標誌的路口逕自右轉，不慎撞上騎乘自行車的70歲卓姓婦人。