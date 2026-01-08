高雄2線3星警官「面帶酒容」進辦公室拒酒測！未完成請假遭懲處

高雄市少年警察隊1名洪姓警官昨天進辦公室，因「面帶酒容」遭檢舉勤前飲酒。督察室派員要求對他酒測，但他拒測。督察室人員查差勤系統，發覺他尚未完成請假，以違反規定涉勤前飲酒，將懲處他2次申誡到1小過處分。

據了解，2線3星洪姓組長昨天進辦公室，因為臉頰泛紅，有人認為他勤前飲酒向督察室檢舉。督察人員到場要求對他酒測，他當場以已經口頭向隊長請過假，拒絕接受酒測。

少年警察隊長陳仁正說，洪姓組長前1天晚間聚餐吃薑母鴨，昨天因同學長輩告別式後，因責任心重，想回辦公室消化公文，便搭車回辦公室，並已經口頭向他請假，他也已經准假，只是查勤系統上還沒點請假。

督察室認為，根據查勤系統，發現洪姓組長沒完成請假，才仍以勤前飲酒違反規定，要求對他酒測，但因他拒測，將依員警飲用酒類禁止服勤規定懲處。 高雄市少年警察隊1名警官帶酒容進辦公室，遭檢舉勤前飲酒。圖／讀者提供

