台南轎車搶快左轉險撞斑馬線上學童！民眾激憤要警罰單開下去

一輛轎車昨天行經台南中西區府前路與開山路口搶快左轉，險些撞上穿越斑馬線學童，一名路人見狀上前質問該名女性駕駛，她說「對不起！沒看到綠燈…」。這起事件現場畫面PO上社群，引發討論，許多人支持警察罰單開下去。警方已循線找到目擊者，了解案發經過。

台南市警二分局交通組長江俊億說，影像中轎車行近行人穿越道，遇有行人穿越且尚未通過時，車身前懸仍進入行人穿越道，未暫停讓行人先行通過，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

他也呼籲，用路人行經路口時，務必減速慢行，注意周遭行人動向，並確實停讓行人先行，以共同維護交通秩序與行人通行安全，避免交通事故發生。

一名網友昨在Threads上發文，稱剛有一輛車完全沒停衝過來還按喇叭，他前面那個小孩差點被撞，「我過去問那個駕駛是在三小？」她說「對不起！她沒看到綠燈⋯」。

此文一出，引發討論，「沒看紅綠燈，但知道按喇叭」、「就是要罵沒錯，眼睛都長在頭頂上，校區本來就有限速，很多人趕著上班根本不管學區孩子們的生命安全」，民眾直言「請警察開下去，扣車、吊銷駕照」。更有人說，「好可怕，過馬路真的要張大眼睛看」。