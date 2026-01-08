車齡13年老賓士掛偽造車牌 遭開罰40多萬車輛還得沒入恐成廢鐵

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

偽造、變造牌號在去年9月30日起加重處分，車主及駕駛人都會裁罰，車輛也會遭到沒入變廢鐵。北市監理所指出，案件當中以A掛B車牌最多，提醒若收到罰單異狀要多留意，同時又以20多歲年輕人容易觸法，呼籲不要上網購置車牌並使用。

北市監理所違規裁罰課長吳素禎表示，新修正道路交通管理處罰條例中，違規使用牌照最高罰鍰由1萬8千元提高到3萬6千元，並當場移置保管車輛，以及沒入車輛，而變造車牌的車主則會罰7萬2千元。

吳素禎說，根據調查，修法前2024年到2025年的1到9月，使用偽造車牌數為138件。修法後截至2025年12月底為13件。她特別提醒，開罰案件，以A掛B車牌最多，多數都是一輛車遭吊扣車牌後，臨時找朋友或家人的車牌掛上。

案件中，也有民眾的車牌遭同款車的不明人士盜用，吳素禎建議，民眾若收到罰單，盡量觀察是否照片上為自己的車輛，抑或是有沒有行駛該路，若有疑慮先到警局報案，再到監理所陳述意見，查證屬實遭冒用就不會受罰。

此外，她也碰過，有民眾購買經過五、六手的二手車，駕駛時由於超速，才發現車牌有異狀，經過鑑定果然是造假，由於經手太多，不知道從何時遭到調包，因此建議民眾買二手車時，花幾百元換牌等以確定為監理機關核發的牌照。

吳素禎表示，新法不僅裁罰加重，就有1800CC車齡13年的賓士車，由於偽造車牌，罰緩及財損達40多萬元，車輛沒入後可能變成每公斤3.5元的廢鐵，同時涉嫌偽造特種文書移送地檢署偵辦。

她說，由於警方已有巡防系統，因此非常容易找到偽造車牌，同時在源頭管理部分，數發部也與多家社群及購物平台業者建立通報下架窗口。

警方利用巡防系統，找出假車牌狀況。圖／台北市裁決所提供
警方利用巡防系統，找出假車牌狀況。圖／台北市裁決所提供

