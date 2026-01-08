黑潮正值「大流水」流速快 漁民研判F-16飛官恐北漂至宜蘭

花蓮空軍基地F-16V單座戰機6日晚間執行夜航訓練時，上尉飛官辛柏毅於花蓮縣豐濱鄉東面10浬失聯，海巡不放棄搜救，上午派遣3艦12艇次、岸際68車154人救援。有漁民表示，現在黑潮洋流比較靠岸邊、流速又快，猜測飛官可能往北漂至宜蘭，在風強浪高中，救援有難度。

花蓮石梯漁港資深漁民林國正有超過53年的捕魚經驗，他表示，自13歲起便跟隨父親出海捕魚，長年在東部海域作業，對黑潮特性十分熟悉。指出冬季黑潮西移靠近岸邊，若以石梯漁港為基準，直線距離約8至9浬外、超過東經121度35，即進入黑潮主流帶，洋流穩定由南往北流，流向偏東北。

林國正指出，目前黑潮正值「大流水」時期，流速特別急，有時每小時可達2.5至3浬，任何漂浮物都不可能仍停留在原搜索海域，「按照捕魚的經驗來看，飛官位置應該超過南方澳，甚至更北邊」。

林國正說，靠近岸邊的沿岸流變化較大，會受到地形、黑潮遠近影響，流向較亂，但一旦進入黑潮主流帶，流向幾乎不會改變。他認為，若有殘骸或浮標出現，極可能已被帶離原先設定的搜索區。

今天海象風力6至7級、陣風9級、浪高3公尺。林國正說，近日浪高流急，漁船難以出海作業，就算出海也是無功而返，否則他第一時間就願意協助搜尋。願意提供這些經驗作為參考，希望軍方在搜救規畫上，能將黑潮主流的實際流速與方向納入考量，往更東北方向擴大搜索範圍。