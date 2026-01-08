和家人吵架！寒流夜負氣離家…高雄男「受困5米深溝」險失溫冷死

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市田寮區一名施姓男子在跨年夜前夕因生活費與抽菸問題與家人發生口角，負氣離家後失聯，適逢寒流來襲，施母憂心發生意外而報警，警方意外在小滾水山區一處工地的5米深溝內發現已失溫倒臥的施男，及時將其救起送醫挽回一命。

據了解，施男身體狀況欠佳，卻常將生活費挪作購菸之用導致三餐不繼，甚至多次因血糖過低送醫，上月底跨年夜前夕，家人再次苦勸其戒菸，施男一時情緒激動，趁夜離家出走。

由於當時寒流來襲，氣溫驟降，施男離家時未帶錢財，手機也電力耗盡，施母苦等一日未果，擔心兒子安危，焦急奔赴派出所報案，警方隨即啟動緊急協尋機制，經調閱沿線監視器，發現施男身影最後消失在小滾水山區方向。

警方指出，該山區地形崎嶇、雜草叢生，且缺乏監視器輔助，搜尋難度極高，但警方不放棄任何線索，除擴大搜尋範圍，更啟動警民連線 ，挨家挨戶訪查周邊宮廟、雜貨店，懇請居民協助留意。

在警民通力合作下，一名熱心人在美勞橋疏濬工程空地巡視時，發現有人倒臥在約5公尺深的挖掘坑內，警方趕抵現場，確認正是失蹤的施男，當時他因長時間受困且未進食，已出現失溫現象，意識模糊，情況一度危急，員警立即通報救護車將其送醫救治。

施男坦承當時因缺水缺糧，受困在寒風中的深溝內，一度已放棄求生意志「若再晚一天發現，後果恐怕不堪設想」。

湖內警方呼籲，民眾深夜或天候不佳時，應避免貿然進入視線昏暗處，家中若有身心狀況不穩定或需關懷之親友，應及早尋求社會資源或專業協助，共同守護生命安全。

男子墜落工地5公尺深的深溝受困多日，險失溫冷死。記者巫鴻瑋／翻攝
