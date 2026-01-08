快訊

高雄中華陸橋下45分鐘連2起車禍 1女騎士骨折送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區中華陸橋下今天清晨連傳車禍，先是機車與廂型車擦撞，造成女機車騎士受傷，事隔45分鐘，又發生計程車與另輛廂型車車禍，肇事原因由警方調查中。

左營警分局統計，中華陸橋下的翠華路與中華一路，2024年發生14件車禍，造成9人受傷，去年發生11件車禍，造成6人受傷。

警方了解，今天清晨6時20分，黎姓女子（50歲）騎機車沿翠華路南向北直行，鄭姓男子（59歲）駕駛廂型車沿中華一路東向西直行，2車在路口擦撞，黎女骨折送醫，雙方經警方酒測，無酒精反應。

不料，當警方剛處理完黎女車禍事故，上午7時許，路口又發生另起車禍。鍾姓男子（51歲）駕駛計程車，沿中華一路東向西直行，疑闖紅燈，與佘姓男子（50歲）的廂型車擦撞，雙方未受傷也無酒駕。確實肇事原因由警方調查。

警方呼籲，駕駛人行經路口時應留意號誌並注意周遭車況，確保自身及他人行車安全。

高雄中華陸橋下今天45分鐘連2起車禍。記者林保光／翻攝
車禍 計程車

