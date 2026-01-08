影／新加坡山友獨攀品田山裝備墜谷受困 inReach衛星一鍵求救奏效

一名29歲的新加坡林姓登山客前天登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落山谷，需救難人員協助，他利用「衛星追蹤通訊裝置」inreach求救回報位置，新竹縣消防局昨天中午接觸到林男，今天早上8點半申請空勤直升機成功將林男載往竹東送醫。

高約3524公尺的品田山，位處台中市和平區與新竹尖石鄉間、雪霸國家公園內，係屬雪山山脈，為武陵四秀之首，台灣百岳之一。

新竹縣政府消防局於本周二晚上8點，接獲台中市消防局轉報品田斷崖附近山域救援案件，一位29歲的新加坡籍林姓男子獨攀登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落山谷，需救難人員協助。

新竹縣政府消防局共出5車10人前往救援，消防局在昨天中午12點35分接觸待救者，其四肢有擦傷身體虛弱意識清醒，搜救人員架設繩索協助患者後撤至新達山屋休息過夜，今天早上8點半申請空勤直升機將患者吊掛並載往竹東河濱公園，9點24分由竹東91救護車後送至新竹北榮醫院。

新竹縣消防局表示，本次受困人員攜帶的inReach低軌衛星通訊器，可以在手機收不到訊號時仍與外界保持正常聯繫，緊急情況下可以「一鍵求救」發送座標位置及訊息，大幅提升搜救效率。