苗縣苑裡透天厝暗夜大火 屋內3大2小逃出嗆傷送醫

苗栗縣苑裡鎮泰田里一間3樓透天厝昨晚9點多突然冒出濃煙，屋內火勢延燒迅速，縣消防局獲報派遣苑裡、通霄分隊共10車、14人與2名志工前往協助滅火，抵達現場時發現透天厝2樓已陷入完全燃燒，熊熊烈焰不斷竄出，趕緊佈水線撲滅火勢，於深夜10點多撲滅，幸當時屋內5人均及時逃出。

消防局第4大隊指出，當時接獲報案稱有民宅出現熊熊火勢，苑裡分隊出動水箱車、水庫車、雲梯車、救助器材車與救護車等消防車輛前往，並同步派遣通霄分隊支援水箱車與水庫車，趕赴現場發現2樓已經全面燃燒，所幸屋內3名大人與2名小孩已經逃出並未受困。但3名大人出現呼吸不順及咳嗽情形，另2名小孩當時並無大礙，考量安全後先協助將3名大人送醫治療，2名小孩則預防性送醫檢查。

這起住宅火警，經消防人員全力搶救撲滅大火，但透天厝2樓遭火舌肆虐後一片焦黑，3樓也受到火舌影響，外觀有明顯黑痕，詳細起火原因仍待調查。