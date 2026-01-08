台東警車日光大橋下衝安全島撞桿！民眾看傻眼：還好人沒事

台東市日光大橋下方今天上午出現驚險一幕，1輛執勤中的警用巡邏車在迴轉時突然失控，直接衝上安全島，車頭撞上告示牌後才停下，現場車輛零件散落，引來不少用路人側目圍觀。所幸駕駛員警並未受傷，虛驚一場。

附近民眾表示，當時聽到一聲巨響，出家門看到警車卡在安全島上，「第一時間還以為是很嚴重的車禍。」也有人說，看到警車前方整個凹進去，心裡捏了一把冷汗，「幸好只有車損，沒有撞到人」。

警方指出，發生事故的巡邏車隸屬台東分局，編號129號，當時由年約23歲、剛到職約3個月的林姓警員駕駛，接獲勤務後南往北行駛，行經日光大橋下橋處準備迴轉時，疑似轉向過猛，車輛瞬間失去控制，滑過安全島旁的矮叢後，直接撞上告示牌才停下。

事故現場警車車頭受損相當明顯，引擎蓋掀起變形，前方葉子板脫落，撞擊力道不小。警方獲報後迅速到場協助交通管制，並依規定對林員酒測，結果為零，隨後由吊車將事故車輛拖離現場送修。

有民眾在一旁低聲討論，認為年輕警員剛到新單位，路況與車輛操作仍需要時間適應，「人平安最重要，慢慢學就好」。也有人提醒，橋下迴轉空間有限，用路人與執勤車輛都得特別留意。