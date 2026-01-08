快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

聽新聞
0:00 / 0:00

金門大橋落海失蹤男身分曝光 曾獲陳其邁讚「受人敬重的長輩」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

金門縣金門大橋1月6日1名男子落海，金門消防及海巡等單位連日搜救，仍未尋獲落海男子，金門警方查出落海者是60歲的蔡姓男子。據了解，蔡姓男子是高雄市苓雅區的知名在地人士，在高雄市長陳其邁第一次參選高雄市長時，曾稱讚他是「受人敬重的長輩」。

蔡姓男子在高雄市苓雅寮地區，曾主持宮廟，在2018年陳其邁與立法院長韓國瑜競選高雄市長時，曾力挺陳其邁，陳其邁在一次選舉造勢晚會站台，說蔡經常幫助鄰里窮困人家，是「受人敬重的長輩」。

但選後傳出蔡背負鉅額債務，常有人去住處騷擾，迫使轄區警方也派員在他家加強巡守。律師也曾2度發出聲明，指媒體報導蔡「欠債跑路、轉讓神明」是不實訊息。

蔡男被稱是「地方角頭」，但在選後沈寂，後來宮廟用地也傳要轉售。據知情人士說，他後來去大陸，至今已約3年，有人得知他的下落，要去大陸找他，他選擇回台。1月6日入境金門後，便傳出疑落海，目前尚未尋獲人影。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

金門縣金門大橋6日傳落海事故，落海男子是高雄知名人士，曾獲市長陳其邁讚是「受人敬重的長輩」。圖／民眾提供
金門縣金門大橋6日傳落海事故，落海男子是高雄知名人士，曾獲市長陳其邁讚是「受人敬重的長輩」。圖／民眾提供

金門大橋 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

高雄爆「心衛之狼」醜聞 陳其邁今發聲譴責：非常不應該

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市府突發布人事異動 水利局長蔡長展升調中央單位

相關新聞

屏東內埔大樓起火 43歲女子救出後已昏迷送加護病房

屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後於起火戶救出一名43歲的女子，但已意識模糊、生命徵象輕微，送往醫院後...

影／新加坡山友獨攀品田山裝備墜谷受困 inReach衛星一鍵求救奏效

一名29歲的新加坡林姓登山客前天登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落...

影／新北三重工廠火警4人受困救出 連鄰居6人輕傷送醫

新北市三重頂崁工業區10時許發生小型工廠樓房火警、4人受困待援，消防局已於上午11時18分通報火勢撲滅，人員平安獲救受到...

苗縣苑裡透天厝暗夜大火 屋內3大2小逃出嗆傷送醫

苗栗縣苑裡鎮泰田里一間3樓透天厝昨晚9點多突然冒出濃煙，屋內火勢延燒迅速，縣消防局獲報派遣苑裡、通霄分隊共10車、14人...

台東警車日光大橋下衝安全島撞桿！民眾看傻眼：還好人沒事

台東市日光大橋下方今天上午出現驚險一幕，1輛執勤中的警用巡邏車在迴轉時突然失控，直接衝上安全島，車頭撞上告示牌後才停下，...

金門大橋落海失蹤男身分曝光 曾獲陳其邁讚「受人敬重的長輩」

金門縣金門大橋1月6日1名男子落海，金門消防及海巡等單位連日搜救，仍未尋獲落海男子，金門警方查出落海者是60歲的蔡姓男子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。