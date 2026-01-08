聽新聞
0:00 / 0:00
金門大橋落海失蹤男身分曝光 曾獲陳其邁讚「受人敬重的長輩」
金門縣金門大橋1月6日1名男子落海，金門消防及海巡等單位連日搜救，仍未尋獲落海男子，金門警方查出落海者是60歲的蔡姓男子。據了解，蔡姓男子是高雄市苓雅區的知名在地人士，在高雄市長陳其邁第一次參選高雄市長時，曾稱讚他是「受人敬重的長輩」。
蔡姓男子在高雄市苓雅寮地區，曾主持宮廟，在2018年陳其邁與立法院長韓國瑜競選高雄市長時，曾力挺陳其邁，陳其邁在一次選舉造勢晚會站台，說蔡經常幫助鄰里窮困人家，是「受人敬重的長輩」。
但選後傳出蔡背負鉅額債務，常有人去住處騷擾，迫使轄區警方也派員在他家加強巡守。律師也曾2度發出聲明，指媒體報導蔡「欠債跑路、轉讓神明」是不實訊息。
蔡男被稱是「地方角頭」，但在選後沈寂，後來宮廟用地也傳要轉售。據知情人士說，他後來去大陸，至今已約3年，有人得知他的下落，要去大陸找他，他選擇回台。1月6日入境金門後，便傳出疑落海，目前尚未尋獲人影。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言