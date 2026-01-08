龜山警匪追逐！男未繫安全帶拒檢逃逸 警查獲毒品、鎮暴槍

快訊

桃園市龜山區中興路上演警匪追逐戰。圖：翻攝自Threads@uu_0122_2.0

桃園市龜山區中興路今(8)日凌晨0時30分許上演警匪追逐戰，一名60歲邱姓男子駕駛黑色休旅車，因沒有繫安全帶且形跡可疑，員警上前攔查，邱男當場駕車逃逸，仍被警方攔下，員警更查獲他持有安非他命毒品2.26公克、吸食器一組及鎮暴槍一把，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

邱男持有安非他命毒品2.26公克、吸食器一組及鎮暴槍一把。圖：讀者提供

龜山派出所表示，警方今日凌晨在中興路發現邱男駕駛黑色休旅車未繫安全帶，且形跡可疑，上前攔查時，邱男竟拒檢駕車逃逸，最後仍被警方攔下。

全案依毒品危害防制條例、公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。圖：讀者提供

警方指出，邱男被警察查獲持有安非他命、毒品吸食器及鎮暴槍，被移送偵辦。至於該鎮暴槍是否具殺傷力，有待進一步檢驗釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園地檢署 毒品 安非他命

