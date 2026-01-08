快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東內埔大樓起火 43歲女子救出後已昏迷送加護病房

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後於起火戶救出一名43歲的女子，但已意識模糊、生命徵象輕微，送往醫院後目前在加護病房救治中，另外有3人輕微嗆傷也分別送醫。消防人員於半小時內撲滅火勢，起火原因仍待調查。

屏東縣消防局今天清晨5時56分獲報，內埔鄉光華街某大樓發生火警，調派16車28人由副大隊長林世彬帶隊指揮，到達現場後，消防人員立即展開疏散並逐層搜索，確保住戶安全撤離。

消防人員6時20分在起火戶救出一名43歲女子，但已意識模糊，有輕微生命徵象，送往國仁醫院救治，目前已轉加護病房；另有3名民眾輕微嗆傷，分別送往屏東、屏基及潮州安泰醫院。消防人員6時21分順利撲滅火勢，整起火警共計疏散43人，火災發生原因尚待火調人員進一步調查。

屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後半小時內撲滅火勢。圖／消防局提供
屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後半小時內撲滅火勢。圖／消防局提供
屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後半小時內撲滅火勢。圖／消防局提供
屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後半小時內撲滅火勢。圖／消防局提供
屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後半小時內撲滅火勢。圖／消防局提供
屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後半小時內撲滅火勢。圖／消防局提供

消防人員 屏東縣

延伸閱讀

嘉市府北棟大樓動工前交通黑暗效應提前浮現 名醫診所過年後搬遷

屏東朝元禪寺鳴鐘迎新 為國家祈願安定

桃園圳頂消防寒冬送暖 攜手瑞源里長讓弱勢安居過好年

戒酒4年仍難逃！52歲川菜主廚「胰臟炎併腸穿孔」命危 醫護救回今慶生

相關新聞

屏東內埔大樓起火 43歲女子救出後已昏迷送加護病房

屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後於起火戶救出一名43歲的女子，但已意識模糊、生命徵象輕微，送往醫院後...

台東警車日光大橋下衝安全島撞桿 民眾看傻眼：還好人沒事

台東市日光大橋下方今天上午出現驚險一幕，1輛執勤中的警用巡邏車在迴轉時突然失控，直接衝上安全島，車頭撞上告示牌後才停下，...

金門大橋落海失蹤男身分曝光 曾獲陳其邁讚「受人敬重的長輩」

金門縣金門大橋1月6日1名男子落海，金門消防及海巡等單位連日搜救，仍未尋獲落海男子，金門警方查出落海者是60歲的蔡姓男子...

龜山警匪追逐！男未繫安全帶拒檢逃逸 警查獲毒品、鎮暴槍

桃園市龜山區中興路上演警匪追逐戰。圖：翻攝自Threads@uu_0122_2.0 桃園市龜山區中興路今(8)日凌晨0時30分許上演警匪追逐戰，一名60歲邱姓男子駕駛黑色休旅車，因沒有繫安全帶且形跡可

龜山移工躲警察攔檢 5人棄車狂奔畫面曝

桃園市龜山警分局員警昨(7)日下午16時40分許，在振興路與華亞三路口欲攔查一台載有外籍移工的可疑車輛，對方停車後，竟將整台車棄置在路邊，隨後駕駛、乘客等5人下車狂奔，全數逃逸。目前警方已通知車主到案說明，以進一步釐清駕駛、乘客身分及相關案情。

影／濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

新北市三重頂崁工業區上午10時19分傳出工廠火警，光復路1段88巷1個2層樓及頂層加蓋的小型工廠自1樓冒出大量火煙，有4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。