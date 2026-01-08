屏東內埔大樓起火 43歲女子救出後已昏迷送加護病房

屏東縣內埔鄉一棟大樓今天清晨發生火警，消防人員趕到後於起火戶救出一名43歲的女子，但已意識模糊、生命徵象輕微，送往醫院後目前在加護病房救治中，另外有3人輕微嗆傷也分別送醫。消防人員於半小時內撲滅火勢，起火原因仍待調查。

屏東縣消防局今天清晨5時56分獲報，內埔鄉光華街某大樓發生火警，調派16車28人由副大隊長林世彬帶隊指揮，到達現場後，消防人員立即展開疏散並逐層搜索，確保住戶安全撤離。