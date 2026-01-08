快訊

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門...女店員追出活逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市29歲何男近日連續光顧板橋區南雅東路1間超商，趁店員不注意時竊取悠遊卡、包裹等，店家總損失近8萬元。何男昨天深夜再度至這間超商，林姓大夜班店員發現後立即追出並報警，成功將何男制伏逮捕。何男坦承犯案，詢後依竊盜罪嫌函送。

據了解，有多項竊盜前科的何男，是轄區警方列管慣犯。何男5日凌晨2時許及同日晚間19時許，至板橋區南雅東路1間便利商店，趁店員不注意時竊取店內 2 張悠遊卡及8件其他民眾尚未領取的包裹，導致店家總損失達78636元。

店員事後發現物品遺失，經調閱監視器發現是遭人竊取，立即將行竊畫面交給警方報案。不料何男食髓知味昨天深夜11時許再度來到這間超商，超商43歲大夜班林姓女店員當場認出，立即大呼抓小偷，何男見狀拔腿狂奔落荒而逃。

林姓女店員衝出店外緊追，一路追至中興路106巷內，附近民眾見狀也協助追捕，順利將何男制伏並帶回超商，板橋警獲報趕抵將何男逮捕帶回警局。何男警詢時坦承在5日連犯2案，詢後他依竊盜罪嫌函送，警方並深入追查否涉及其他竊案。

何姓竊嫌衝出超商。記者黃子騰／翻攝
店員與民眾合力將何姓竊嫌帶回超商。記者黃子騰／翻攝
大夜班林姓女店員衝出店外追捕何姓竊嫌。記者黃子騰／翻攝
