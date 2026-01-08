影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門...女店員追出活逮

新北市29歲何男近日連續光顧板橋區南雅東路1間超商，趁店員不注意時竊取悠遊卡、包裹等，店家總損失近8萬元。何男昨天深夜再度至這間超商，林姓大夜班店員發現後立即追出並報警，成功將何男制伏逮捕。何男坦承犯案，詢後依竊盜罪嫌函送。

據了解，有多項竊盜前科的何男，是轄區警方列管慣犯。何男5日凌晨2時許及同日晚間19時許，至板橋區南雅東路1間便利商店，趁店員不注意時竊取店內 2 張悠遊卡及8件其他民眾尚未領取的包裹，導致店家總損失達78636元。

店員事後發現物品遺失，經調閱監視器發現是遭人竊取，立即將行竊畫面交給警方報案。不料何男食髓知味昨天深夜11時許再度來到這間超商，超商43歲大夜班林姓女店員當場認出，立即大呼抓小偷，何男見狀拔腿狂奔落荒而逃。