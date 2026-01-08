彰化庇護島10天4車禍 議員稱可索賠 Cheap：切西瓜撞竟國庫領錢壓驚？

彰化縣田中鎮1處行人庇護島10天發生4起車禍，彰化縣議員鄭俊雄昨在臉書表示，相關單位討論結果，擬將突出部分縮短，「受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠」。對此，重視行人交通安全的百萬網紅Cheap大感不滿，「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」

鄭俊雄的臉書連續2篇文章關切田中鎮斗中路與中正路交叉口的安全庇護設施問題，他表示，因為安全島太凸出到路口，導致短短10天內「發生4件車禍與人員受傷」。昨天交通與施工相關單位與地方各界討論結果，將突出部分縮短，受傷民眾與車禍事故受損可向施工單位索賠。庇護島本意保護行人，立意良善，但若過於隱蔽，可能增加駕駛辨識困難，影響行車安全。「交通安全不該二選一，行人與駕駛都需要被妥善照顧」。

彰化田中有1座庇護島，10天內被撞了4次，Cheap表示，議員嫌庇護島太突出了，所以拆短一點，重點這幾天撞到的民眾，都可以申請國賠。所以邏輯是花錢蓋個東西保護行人，結果駕駛習慣不好、切西瓜撞上去，「我們再花錢把保護設施拆掉讓你方便，最後再從國庫領一筆錢給你壓壓驚？」

Cheap表示，蓋了被撞，然後拆了再蓋，撞了賠錢，「我們政府還真有錢」。庇護島突出是為了強迫車輛大迴轉，保護斑馬線上的行人，「你不去教育駕駛，反過來讓切西瓜變得更順暢，到時候又可以怪A柱了」。解決不了三寶，就解決庇護島，「這議員真的專業」。

一名網友留言，他是在地人，常經過那個路口，「我認為根本不是設計不良，是駕駛習慣問題，在那裡出車禍的人開始怪新增的道路設計，地方民代也在瞎起哄，有問題你們當初還蓋？不就自打嘴巴嗎？那麼多車都可以順利過，偏偏就只有你們這幾台有問題，還可以申請國賠，笑死人，建了又拆，把人民的錢當成什麼？」