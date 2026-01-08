私留證物涉貪 前書記官又判5年

士林地檢署前書記官林顥倫偷拍多名女性如廁，遭判刑三年六月定讞，入監服刑中；他另被查出涉侵占贓證物、拷貝刑案影像等，士林地方法院昨依貪汙等罪判刑五年，褫奪公權四年。可上訴。

判決指出，林男自二○一三年起在士林地檢署擔任書記官，二○二一年至二○二三年間在士檢贓物庫負責贓證物的收受、管理、拍賣、發還、銷毀等工作，明知贓證物在案件確定後應依檢方命令處分，卻將應該銷毀的妨害秘密案贓證物，包含手機、筆電、針孔攝影機、記憶卡數張等帶回住處。

林男也藉管理贓證物庫機會，從地檢署偵查卷宗光碟中複製偷拍影像檔案至自己隨身碟內，損害檢方偵辦刑案保管公務電腦設備保密性；另藉機在警方將扣案證物繳交入庫後，取出證物記憶卡及手機，將偷拍案、妨害性自主案的相關影像複製到自己隨身碟。

法院審理時，林男自稱「生病了」，透過服藥已改善、已無歹念，入監後很認真反省，希望能達成與妻子兒女的承諾「早點回家」；辯護律師主張，林有窺視症，是因為有不能自制的衝動而犯案，並無貪汙、侵占犯意，且偵審時自白犯罪、繳回犯罪所得、不法利益不到五萬元，請法院審酌給予減刑機會。

檢方認為，林非自願被查扣證物，不適用減刑規定，貪汙對民眾來說是「國家級背叛」，不該只衡量不法價金多寡；林可能有自己的「課題」要面對，但課題每個人都有，林認罪後要面對應該承擔的「債」，債結清後才是更生的開始。

法官認為，林男犯後自白犯罪，繳回所得財物，符合貪汙治罪條例減刑規定，且犯罪情節輕微，不正利益在五萬元以下，再次減刑；但林男辯護人主張依刑法第五十九條規定減刑，因難認犯罪有何可憫恕，不適用該規定減刑。

法院考量林男犯罪手段情節、致生危害、智識程度及經濟條件，且患有「窺視症」等，依侵占公有財物罪判刑四年，褫奪公權四年，另依三個公務員假借職務機會無故取得公務電腦設備電磁紀錄罪，均判刑八月，合併應執行有期徒刑五年。