網傳宜蘭員警調戲女子 警鎖定造謠男到案說明

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

羅東警分局昨天追查造謠男子，將依「社會秩序維護法」送辦。圖／聯合報系資料照片
社群有人貼文傳宜蘭某派出所2名員警，巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管上下其手調戲長達3小時。羅東警分局昨截圖調查，發現並無指控情事，鎖定一名30幾歲男子發文，已通知說明，但目前尚未到案，將依違反「社會秩序維護法」送辦。

羅東警分局表示，網路發表任何言論若內容涉及散布謠言，影響公共安寧者，可依「社會秩序維護法」裁罰；若有意圖散布於眾、指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，更可能觸犯「誹謗罪」。

根據昨上午9時發出的社群貼文指出，「宜蘭縣政府警察局羅東分局順安派出所」2位好色嬉鬧警察，駕駛警車在順安國小校門口附近看到一位美女，利用職權將無辜美女依涉嫌妨害名譽罪逮捕，把美女上銬載往冬山鄉中山休閒農業區。

貼文還說，員警把人載到一間廢棄房屋，把無辜美女銬鋼管，然後持黑布條、膠帶將美女的雙眼矇住、嘴巴貼上，2名嬉鬧警察對無辜美女性騷擾「在美女胸部上搔癢」，還調戲美女「對美女摸屁股、摸大腿」…長達3小時以上。

貼文男子稱，過幾天後有民眾檢舉到警政署，督察人員到順安派出所處理時，依法將2名好色嬉鬧警察記過懲處，依「性騷擾防治法」移送宜蘭地檢署。警方經追查，已鎖定一名30幾歲男子並通知到警局說明，截至截稿，人尚未到案說明。

性騷擾 妨害名譽

