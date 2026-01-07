快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

聽新聞
0:00 / 0:00

國道3號長治段傍晚連環車禍 3車追撞疑未保持安全距離釀一傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車連環追撞車禍，貨車駕駛池男行駛內側車道時，疑未保持安全距離，先追撞王男駕駛的貨車，王男的貨車再推撞陳男駕駛的汽車，池男受傷送醫，意識清醒，車禍事故在晚間近7時已排除。

今傍晚5時58分，屏東縣消防局獲報，國道3號北向401.5公里處長治段發生車禍，警方到場處理，28歲池姓男子駕駛貨車行駛在北向內側車道，疑因未保持安全距離追撞27歲王男駕駛貨車，隨後王男駕駛的貨車再推撞41歲陳男駕駛汽車而肇事，當時是下班尖峰時刻，車流量大，事故一度造成車輛回堵。

全案池男受傷，胸部、臉部、雙腿均挫傷，意識清醒送屏東榮總。事故在晚間6時48分排除，國道警竹田分隊依規定處理，國道警方提醒，開車務必注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人危害。

國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供
國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車追撞車禍，疑未保持安全距離，車禍造成一人受傷。圖／讀者提供

國道 車禍

延伸閱讀

影／超驚險！女騎士路口撿掉落狗罐頭遭車追撞 駕駛竟肇逃

影／關渡橋頭民間救護車撞翻麵包車 3人改乘119救護車送醫

國1北上鼎金系統女駕駛追撞水泥車 車頭撞爛當場傷重不治

廣末涼子超速185KM追撞車禍案　法院裁罰15萬元

相關新聞

影／北車附近汽車「駛出停車場」爆衝 22歲駕駛稱太緊張...畫面曝

台北車站附近、中正區許昌街今天晚上傳出爆衝意外，一名駕駛開車從大亞百貨停車場地下停車場要駛入平面道路，卻疑因踩油門太大力...

國道3號長治段傍晚連環車禍 3車追撞疑未保持安全距離釀一傷

國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車連環追撞車禍，貨車駕駛池男行駛內側車道時，疑未保持安全距離，先追撞王男駕駛的貨...

8人攀登宜蘭大白山…女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼 直升機救下山

來自外地登山團體一行8人本月3日攀登宜蘭南澳鄉大白山，並且從大白山往碧候溫泉溪降，4日下午一名女登山客在下山途中滑倒，造...

公車停等紅燈遭拍打求開門 基隆「攔車伯」被拒僵持數分鐘

基隆一名阿伯今天上午在孝二路一處路口，見303路線公車在停等紅燈時，到公車前方攔車並拍打玻璃想要上車，但司機以安全考量並...

嘉縣民雄正大路水泥車翻覆 司機受困50分鐘獲救送醫

嘉義縣民雄鄉正大路今天下午發生一起預拌混凝土車翻覆事故，48歲駕駛受困駕駛座，造成該路段交通一度受阻。縣消防局下午2時1...

高雄左營發生墜樓事故 海軍中士傷重送醫急救

海軍1名中士今天下午在住處墜樓，掉落車道傷重，送醫急救。警方表示無外力介入，確實墜樓原因正調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。