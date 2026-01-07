國道3號長治段傍晚連環車禍 3車追撞疑未保持安全距離釀一傷

國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車連環追撞車禍，貨車駕駛池男行駛內側車道時，疑未保持安全距離，先追撞王男駕駛的貨車，王男的貨車再推撞陳男駕駛的汽車，池男受傷送醫，意識清醒，車禍事故在晚間近7時已排除。

今傍晚5時58分，屏東縣消防局獲報，國道3號北向401.5公里處長治段發生車禍，警方到場處理，28歲池姓男子駕駛貨車行駛在北向內側車道，疑因未保持安全距離追撞27歲王男駕駛貨車，隨後王男駕駛的貨車再推撞41歲陳男駕駛汽車而肇事，當時是下班尖峰時刻，車流量大，事故一度造成車輛回堵。