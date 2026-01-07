快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

8人攀登宜蘭大白山…女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼 直升機救下山

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

來自外地登山團體一行8人本月3日攀登宜蘭南澳鄉大白山，並且從大白山往碧候溫泉溪降，4日下午一名女登山客在下山途中滑倒，造成左腳脫臼，無法行走，5日向消防局報案請求救援。由於山區低溫且路面濕滑，救援困難，今天由直升機把傷者載下山就醫。

大白山是位於宜蘭縣南澳鄉與冬山鄉交界處的中級山，海拔約1369公尺，擁有豐富的生態例如台灣山毛櫸秘境，大白山經常與海拔1477公尺的蘭崁山連走聞名，登山口位在宜蘭縣安平坑林道。

縣消防局5日獲報，求援地點位在南澳鄉蘭崁山至扇子瀑布附近溪谷，因天雨路滑，一行8人原定本月4日下山，但在下山途中，陳姓女登山客滑倒，造成腳部脫臼，無法自行走路下山。

登山隊打電話求救，但高山溫度極低、行進困難，增加搜救風險，搜救人員分批上山，6日下午接觸到受傷登山客。檢勢傷勢無法行走，其餘登山人員先分成二組步行下山，留下女登山客由男友陪同，縣消防局申請直升機協助，今天把傷者與男友載出後送醫治療。

8人登山團體本月3日攀登宜蘭大白山，陳姓女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼，無法依照原訂日期於4日下山，今天由直升機把傷者救出送醫。圖／消防局提供
8人登山團體本月3日攀登宜蘭大白山，陳姓女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼，無法依照原訂日期於4日下山，今天由直升機把傷者救出送醫。圖／消防局提供
8人登山團體本月3日攀登宜蘭大白山，陳姓女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼，無法依照原訂日期於4日下山，今天由直升機把傷者救出送醫。圖／消防局提供
8人登山團體本月3日攀登宜蘭大白山，陳姓女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼，無法依照原訂日期於4日下山，今天由直升機把傷者救出送醫。圖／消防局提供

南澳 宜蘭 男友

延伸閱讀

看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

F-16花蓮墜海 現役三大王牌救護直升機齊出動！搶救失聯飛官

蘇梅島瀑布懸崖邊打卡！法國遊客自拍墮崖慘死 女友抓樹枝逃過一劫

相關新聞

影／北車附近汽車「駛出停車場」爆衝 22歲駕駛稱太緊張...畫面曝

台北車站附近、中正區許昌街今天晚上傳出爆衝意外，一名駕駛開車從大亞百貨停車場地下停車場要駛入平面道路，卻疑因踩油門太大力...

國道3號長治段傍晚連環車禍 3車追撞疑未保持安全距離釀一傷

國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車連環追撞車禍，貨車駕駛池男行駛內側車道時，疑未保持安全距離，先追撞王男駕駛的貨...

8人攀登宜蘭大白山…女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼 直升機救下山

來自外地登山團體一行8人本月3日攀登宜蘭南澳鄉大白山，並且從大白山往碧候溫泉溪降，4日下午一名女登山客在下山途中滑倒，造...

公車停等紅燈遭拍打求開門 基隆「攔車伯」被拒僵持數分鐘

基隆一名阿伯今天上午在孝二路一處路口，見303路線公車在停等紅燈時，到公車前方攔車並拍打玻璃想要上車，但司機以安全考量並...

嘉縣民雄正大路水泥車翻覆 司機受困50分鐘獲救送醫

嘉義縣民雄鄉正大路今天下午發生一起預拌混凝土車翻覆事故，48歲駕駛受困駕駛座，造成該路段交通一度受阻。縣消防局下午2時1...

高雄左營發生墜樓事故 海軍中士傷重送醫急救

海軍1名中士今天下午在住處墜樓，掉落車道傷重，送醫急救。警方表示無外力介入，確實墜樓原因正調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。