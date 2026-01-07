8人攀登宜蘭大白山…女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼 直升機救下山
來自外地登山團體一行8人本月3日攀登宜蘭南澳鄉大白山，並且從大白山往碧候溫泉溪降，4日下午一名女登山客在下山途中滑倒，造成左腳脫臼，無法行走，5日向消防局報案請求救援。由於山區低溫且路面濕滑，救援困難，今天由直升機把傷者載下山就醫。
大白山是位於宜蘭縣南澳鄉與冬山鄉交界處的中級山，海拔約1369公尺，擁有豐富的生態例如台灣山毛櫸秘境，大白山經常與海拔1477公尺的蘭崁山連走聞名，登山口位在宜蘭縣安平坑林道。
縣消防局5日獲報，求援地點位在南澳鄉蘭崁山至扇子瀑布附近溪谷，因天雨路滑，一行8人原定本月4日下山，但在下山途中，陳姓女登山客滑倒，造成腳部脫臼，無法自行走路下山。
登山隊打電話求救，但高山溫度極低、行進困難，增加搜救風險，搜救人員分批上山，6日下午接觸到受傷登山客。檢勢傷勢無法行走，其餘登山人員先分成二組步行下山，留下女登山客由男友陪同，縣消防局申請直升機協助，今天把傷者與男友載出後送醫治療。
