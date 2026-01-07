救護員骨針急救OHCA 苗縣首例成功康復出院

快訊

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗縣消防局卓蘭分隊去年底執行路倒救護案件，到場發現患者已無呼吸心跳，立即使用「骨針」急救送醫，治療18天後康復，成為縣內高級救護技術員以骨針急救成功康復出院首例。

苗栗縣消防局今天表示，卓蘭消防分隊於114年11月21日由中級救護技術員黃孝彬、蔡志賢及高級救護技術員傅偉業執行路倒救護案件，3人到場時，發現患者已呈OHCA（到院前心肺功能停止）。

傅偉業立即使用骨針，在患者脛骨部位建立輸液管道，並注射腎上腺素，且於送醫途中持續進行搶救。患者經住院治療18天後康復出院，恢復正常生活。

消防局指出，依據「救護技術員管理辦法」規定，到院前的緊急救護給藥注射，為僅能由高級救護技術員施行的高級救命技術。苗栗縣自113年7月全面推動高級救護技術員針對OHCA救護使用電動骨針，從肱骨或脛骨給予急救用藥腎上腺素，以有效提高到院前急救成功率；經統計113年7月至114年12月，消防局共計執行骨針給藥104件。

消防局表示，近3年積極培訓高級救護技術員，目前人數已達52人，每個消防分隊至少配置1名以上高級救護技術員執行緊急救護工作，OHCA急救成功率也從24%攀升至27%。

此外，消防局說，今年也規劃自辦1296小時高級救護技術員訓練，訓練人數20人，朝向每4名救護人員中就有1名高級救護技術員的目標邁進。

患者 苗栗縣 消防人員

相關新聞

影／北車附近汽車「駛出停車場」爆衝 22歲駕駛稱太緊張...畫面曝

台北車站附近、中正區許昌街今天晚上傳出爆衝意外，一名駕駛開車從大亞百貨停車場地下停車場要駛入平面道路，卻疑因踩油門太大力...

國道3號長治段傍晚連環車禍 3車追撞疑未保持安全距離釀一傷

國道3號北向長治段今傍晚近6時許，發生3車連環追撞車禍，貨車駕駛池男行駛內側車道時，疑未保持安全距離，先追撞王男駕駛的貨...

8人攀登宜蘭大白山…女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼 直升機救下山

來自外地登山團體一行8人本月3日攀登宜蘭南澳鄉大白山，並且從大白山往碧候溫泉溪降，4日下午一名女登山客在下山途中滑倒，造...

公車停等紅燈遭拍打求開門 基隆「攔車伯」被拒僵持數分鐘

基隆一名阿伯今天上午在孝二路一處路口，見303路線公車在停等紅燈時，到公車前方攔車並拍打玻璃想要上車，但司機以安全考量並...

嘉縣民雄正大路水泥車翻覆 司機受困50分鐘獲救送醫

嘉義縣民雄鄉正大路今天下午發生一起預拌混凝土車翻覆事故，48歲駕駛受困駕駛座，造成該路段交通一度受阻。縣消防局下午2時1...

高雄左營發生墜樓事故 海軍中士傷重送醫急救

海軍1名中士今天下午在住處墜樓，掉落車道傷重，送醫急救。警方表示無外力介入，確實墜樓原因正調查中。

