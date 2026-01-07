公車停等紅燈遭拍打求開門 基隆「攔車伯」被拒僵持數分鐘

基隆一名阿伯今天上午在孝二路一處路口，見303路線公車在停等紅燈時，到公車前方攔車並拍打玻璃想要上車，但司機以安全考量並未開車門，僵持數分鐘。市公車處表示，當時司機考量乘客安全未開車門，提醒民眾不要有追車行為，避免發生危險。

有民眾在臉書社團「基隆人大小事」貼出影片，是一名阿伯在公車前方攔車拍打擋風玻璃的情況，引發民眾議論，因不是在站牌，對於要不要讓阿伯上車有不同看法；也有人說，這樣太危險了，阿伯卻很堅持。

基隆市立公車處長鍾惠存說，今天上午11時左右，303路線公車在孝二路已經完成上下車載客，離開公車停靠區時，因為遇到紅燈公車停下來停等紅燈，一名乘客看到公車停下來希望可以上車，因此拍打公車擋風玻璃要上車。

鍾惠存表示，因為考量路口有安全問題，駕駛並沒有讓這名乘客上車，折騰了數分鐘。提醒民眾應在停靠區上下車，離站後再來追車，是非常危險的行為，公車過了就等下一班，或者提早到站等車，保障自身的安全。