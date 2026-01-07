聽新聞
0:00 / 0:00
影／北車附近汽車「駛出停車場」爆衝 22歲駕駛稱太緊張...畫面曝
台北車站附近、中正區許昌街今天晚上傳出爆衝意外，一名駕駛開車從大亞百貨停車場地下停車場要駛入平面道路，卻疑因踩油門太大力，車子直街爆衝，撞上對街柱子後才停下，一名機車騎士無辜遭波及，所幸無大礙、拒絕就醫。
中正一警方指出，肇事駕駛為李姓女子（22歲），稱太緊張、自己也不知道為什麼就肇事，而被撞的機車騎士許姓女子（47歲）則僅手腳擦挫傷，稱無大礙拒絕送醫。
警方也公布監視器畫面，可見當時李女開的白色汽車宛如飛彈衝入，當時許昌街正好有一輛機車和汽車經過，機車騎士沒有有即時煞車，機車前車頭遭到波及倒地，而汽車就有煞住，沒有被撞上。
李女的撞擊力道之大，把柱子上的看板撞歪，也波及到許昌街上路邊機車停車格內5輛機車，轄區警方依車禍流程處理，也呼籲起駛前欲進入道路應隨時注意道路狀況，確保交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言