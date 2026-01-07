影／北車附近汽車「駛出停車場」爆衝 22歲駕駛稱太緊張...畫面曝

台北車站附近、中正區許昌街今天晚上傳出爆衝意外，一名駕駛開車從大亞百貨停車場地下停車場要駛入平面道路，卻疑因踩油門太大力，車子直街爆衝，撞上對街柱子後才停下，一名機車騎士無辜遭波及，所幸無大礙、拒絕就醫。

中正一警方指出，肇事駕駛為李姓女子（22歲），稱太緊張、自己也不知道為什麼就肇事，而被撞的機車騎士許姓女子（47歲）則僅手腳擦挫傷，稱無大礙拒絕送醫。

警方也公布監視器畫面，可見當時李女開的白色汽車宛如飛彈衝入，當時許昌街正好有一輛機車和汽車經過，機車騎士沒有有即時煞車，機車前車頭遭到波及倒地，而汽車就有煞住，沒有被撞上。