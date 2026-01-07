苗栗驚傳虎頭蜂攻擊！家族4人遭螫送醫 男被螫20多處意識模糊
苗栗縣頭屋鄉濫坑地區今天驚傳虎頭蜂攻擊事件，有4人遭螫傷送醫，其中61歲胡姓男子身上有20多處螫傷，有過敏反應，意識不清且呼吸困難，與其他3名家人都送醫治療。
苗栗縣消防局指出，今天上午9點30分左右接獲報案，頭屋濫坑一處民宅附近田間出現蜂群攻擊，頭屋消防分隊趕抵現場後，發現還有殘蜂飛舞，先將胡姓患者緊急拖出草叢，以人力搬運方式抬上救護車，現場共有4人遭蜂蟄傷，10點3分送達衛福部苗栗醫院。
傷者包括胡姓男子及他的妻子54歲徐姓婦人、32歲兒子及胡姓男子66歲的哥哥，共4人送醫，被螫傷的部位分別在手部、大腿、頭部，其中胡姓男子被螫傷20多處，情況最嚴重。
報案人表示他們疑遭黃長腳蜂蜇傷（虎頭蜂）攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言