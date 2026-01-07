苗栗驚傳虎頭蜂攻擊！家族4人遭螫送醫 男被螫20多處意識模糊

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭屋鄉濫坑地區今天驚傳虎頭蜂攻擊事件，有4人遭螫傷送醫，其中61歲胡姓男子身上有20多處螫傷，有過敏反應，意識不清且呼吸困難，與其他3名家人都送醫治療。

苗栗縣消防局指出，今天上午9點30分左右接獲報案，頭屋濫坑一處民宅附近田間出現蜂群攻擊，頭屋消防分隊趕抵現場後，發現還有殘蜂飛舞，先將胡姓患者緊急拖出草叢，以人力搬運方式抬上救護車，現場共有4人遭蜂蟄傷，10點3分送達衛福部苗栗醫院。

傷者包括胡姓男子及他的妻子54歲徐姓婦人、32歲兒子及胡姓男子66歲的哥哥，共4人送醫，被螫傷的部位分別在手部、大腿、頭部，其中胡姓男子被螫傷20多處，情況最嚴重。

報案人表示他們疑遭黃長腳蜂蜇傷（虎頭蜂）攻擊。

苗栗縣頭屋鄉濫坑地區今天驚傳虎頭蜂攻擊事件，有4人遭螫傷送醫，其中61歲胡姓男子身上有20多處螫傷，有過敏反應，意識不清且呼吸困難，與其他3名家人都送醫治療。圖／苗栗縣消防局提供
