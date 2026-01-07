女騎士路口撿掉落狗罐頭遭轉彎汽車撞上 駕駛肇逃到案稱行動不便
屏東縣林女昨傍晚6時騎機車行經屏東市廣東路與忠孝路口時，機車上的狗罐頭掉落路口，林女將機車停妥後，徒步走到路口撿狗罐頭，遭一輛左轉汽車撞擊，汽車駕駛唐男佯稱要載林女就醫，竟趁機肇逃，警方今通知肇逃駕駛唐男到案，唐男辯稱因行動不便，誤認林女無需就醫就離開現場。
警方表示，後續將釐清機車騎士55歲林女撿拾物品與唐男轉彎未禮讓的相關聯違規責任，並就唐男沒有依規定留在現場處理部分，依法依肇事逃逸罪偵辦。
有路過機車騎士行車記錄器拍下驚險過程，機車騎士林女行經屏東市忠孝路與廣東路口，機車前方置物狗罐頭掉落，林女將機車停到一旁後，徒步走到路口內撿狗罐頭，當時逢下班時間車潮多。
林女在路口撿狗罐頭，突遭後方左轉汽車撞擊倒地，肇事汽車駕駛唐男起初佯稱要載林女就醫，未料汽車駕駛竟趁隙開車逃走。警方今下午通知唐男到案，唐男稱，因行動不便，誤認林女不需就醫離開現場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言