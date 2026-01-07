快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

女騎士路口撿掉落狗罐頭遭轉彎汽車撞上 駕駛肇逃到案稱行動不便

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣林女昨傍晚6時騎機車行經屏東市廣東路與忠孝路口時，機車上的狗罐頭掉落路口，林女將機車停妥後，徒步走到路口撿狗罐頭，遭一輛左轉汽車撞擊，汽車駕駛唐男佯稱要載林女就醫，竟趁機肇逃，警方今通知肇逃駕駛唐男到案，唐男辯稱因行動不便，誤認林女無需就醫就離開現場。

警方表示，後續將釐清機車騎士55歲林女撿拾物品與唐男轉彎未禮讓的相關聯違規責任，並就唐男沒有依規定留在現場處理部分，依法依肇事逃逸罪偵辦。

有路過機車騎士行車記錄器拍下驚險過程，機車騎士林女行經屏東市忠孝路與廣東路口，機車前方置物狗罐頭掉落，林女將機車停到一旁後，徒步走到路口內撿狗罐頭，當時逢下班時間車潮多。

林女在路口撿狗罐頭，突遭後方左轉汽車撞擊倒地，肇事汽車駕駛唐男起初佯稱要載林女就醫，未料汽車駕駛竟趁隙開車逃走。警方今下午通知唐男到案，唐男稱，因行動不便，誤認林女不需就醫離開現場。

機車騎士林女撿掉落狗罐頭遭左轉汽車撞擊倒地，汽車駕駛唐男肇逃。圖／取自threads社群
機車騎士林女撿掉落狗罐頭遭左轉汽車撞擊倒地，汽車駕駛唐男肇逃。圖／取自threads社群
機車騎士林女撿掉落狗罐頭遭左轉汽車撞擊倒地，汽車駕駛唐男肇逃。圖／取自threads社群
機車騎士林女撿掉落狗罐頭遭左轉汽車撞擊倒地，汽車駕駛唐男肇逃。圖／取自threads社群

屏東縣 機車騎士 廣東

延伸閱讀

影／超驚險！女騎士路口撿掉落狗罐頭遭車追撞 駕駛竟肇逃

彰化離奇車禍！女騎士疑自摔「倒掛」卡圳溝樹幹上 骨折命危搶救中

疑視線死角？屏東大貨車右轉碰撞機車 女騎士遭輾當場死亡

駕賓士車撞死婦人肇逃！打零工男投案酒測值超標 「駕駛」身分待釐清

相關新聞

水鹿撞車後肇事逃逸 彰化東外環八卦山區周邊鹿蹤3年至少12起

彰化八卦山區再傳水鹿撞車事故，昨天中午有輛轎車行經彰化市東外環（台74甲線）北上車道時，撞上一頭突然從對向車道衝出的水鹿...

男子硬闖學生專車拒下火車還失控咆哮 家長怒：萬一攻擊學生呢？

宜蘭私立慧燈中學包下的「返校普悠瑪專車」日前遭一名男子硬闖，師長勸男子下車時，未料他情緒失控，在車廂大聲咆哮且執意搭乘。...

強烈冷氣團來襲台南冷颼颼 元旦迄今50人OHCA已39死

中央氣象署今天發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今天清晨至晚間西半部、宜蘭、金門等17縣...

假檢警辦案要求寄金融卡 金門女險失戶頭360萬幸警即時攔阻

金門一名洪姓女子近日接獲詐騙集團假冒檢警來電，對方佯稱其名下帳戶涉及洗錢案件，要求配合調查並寄出金融卡，所幸家屬及時察覺...

北醫旁隨機攻擊！與母吵架下車毆打路人 男強制送醫

黃姓男子今下午開車載母親經台北醫學大學附設醫院旁，與母親起口角後下車，毆打不認識的林姓男子，警方趕到發現黃情緒不穩，管束...

女騎士路口撿掉落狗罐頭遭轉彎汽車撞上 駕駛肇逃到案稱行動不便

屏東縣林女昨傍晚6時騎機車行經屏東市廣東路與忠孝路口時，機車上的狗罐頭掉落路口，林女將機車停妥後，徒步走到路口撿狗罐頭，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。