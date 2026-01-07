女騎士路口撿掉落狗罐頭遭轉彎汽車撞上 駕駛肇逃到案稱行動不便

屏東縣林女昨傍晚6時騎機車行經屏東市廣東路與忠孝路口時，機車上的狗罐頭掉落路口，林女將機車停妥後，徒步走到路口撿狗罐頭，遭一輛左轉汽車撞擊，汽車駕駛唐男佯稱要載林女就醫，竟趁機肇逃，警方今通知肇逃駕駛唐男到案，唐男辯稱因行動不便，誤認林女無需就醫就離開現場。

警方表示，後續將釐清機車騎士55歲林女撿拾物品與唐男轉彎未禮讓的相關聯違規責任，並就唐男沒有依規定留在現場處理部分，依法依肇事逃逸罪偵辦。

有路過機車騎士行車記錄器拍下驚險過程，機車騎士林女行經屏東市忠孝路與廣東路口，機車前方置物狗罐頭掉落，林女將機車停到一旁後，徒步走到路口內撿狗罐頭，當時逢下班時間車潮多。