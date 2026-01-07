影／新北小黃不滿乘客付錢用丟的 爭吵後遭亮刀架頸恐嚇

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名22歲男子清晨搭計程車到三重，付車資時發生爭執，竟持折疊刀架住司機脖子威脅他下車，司機趁隙駛離報案。警方趕抵後雙方均已離開，雖然事後逮到人，但已非現行犯只能函送法辦，引起計程車司機不滿。

自稱在酒店上班、跌倒被玻璃割傷的范姓男子，今天清晨滿手鮮血自台北市林森北路搭計程車到新北市三重區，被指控付車資用扔的，引起42歲司機不滿，雙方爆發激烈爭吵。

計程車8時1分抵達三重區永福街之後，范男下車掏出1把俗稱「89隨身標配」折疊刀，伸進車窗架在司機脖子上威脅他下車。司機態度放軟，趁隙駛離趕緊打電話報案，但警方趕抵現場雙方均已離開。

員警在周邊搜索查訪，8時25分於永福街111巷找到范男、查扣折疊刀，計程車司機則於8時37分折返現場指認范男，主張被持刀威脅要提告。2人都前往派出所，警方依法受理報案提告，警詢後將雙方請回，案件函送地檢署偵辦。

事後計程車司機不滿，指稱「我不先想辦法離開再報警...難道要等他捅我我再報警...警察再來抓他才叫現行犯？」對此，三重警分局偵查隊長翁啟元說明，員警獲報趕抵時雙方當事人均已離開現場，且犯案時、地與事後查獲時、地不具有時空密接性，因此涉嫌人並不符合現行犯身份要件，全案釐清案情後依恐嚇罪受理在案，後續將函送新北地檢署。

新北市1名22歲男子清晨搭計程車到三重，付車資時發生爭執，後來竟持折疊刀架住司機脖子威脅他下車，司機趁隙駛離報案。警方趕抵後雙方均已離開，雖然事後逮到人，但已非現行犯只能函送法辦。圖／翻攝threads
新北市1名22歲男子清晨搭計程車到三重，付車資時發生爭執，後來竟持折疊刀架住司機脖子威脅他下車，司機趁隙駛離報案。警方趕抵後雙方均已離開，雖然事後逮到人，但已非現行犯只能函送法辦。圖／翻攝threads
新北市1名22歲男子清晨搭計程車到三重，付車資時發生爭執，後來竟持折疊刀架住司機脖子威脅他下車，司機趁隙駛離報案。警方趕抵時雙方均已離開，事後逮到人並查扣折疊刀，帶回派出所警詢後依恐嚇罪嫌函送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市1名22歲男子清晨搭計程車到三重，付車資時發生爭執，後來竟持折疊刀架住司機脖子威脅他下車，司機趁隙駛離報案。警方趕抵時雙方均已離開，事後逮到人並查扣折疊刀，帶回派出所警詢後依恐嚇罪嫌函送法辦。記者林昭彰／翻攝

