水鹿撞車後肇事逃逸 彰化東外環八卦山區周邊鹿蹤3年至少12起

彰化八卦山區再傳水鹿撞車事故，昨天中午有輛轎車行經彰化市東外環（台74甲線）北上車道時，撞上一頭突然從對向車道衝出的水鹿，這頭水被撞飛倒地後，再起身逃逸，無人員傷亡，不過車頭遭撞損嚴重，還夾有鹿毛。

穿越八卦山區的東外環，近年來因山區水鹿現蹤，已發生多件車輛撞上過馬路的水鹿車禍，除昨天中午這件外，最早在2021年1月發生一頭水鹿連遭兩機車撞擊死亡、機車騎士受傷事故，2023年11月又有水鹿從安全島竄出，遭廂型車撞死、車子受損，同年12月又有水鹿遭路殺。

警方指出，黃姓駕駛人昨天中午12時33分許，駕車行經彰化市東外環北上4.5公里內側車道，突有一隻水鹿自對向車道衝出，黃因煞車不及，撞擊水鹿造成車輛受損，無人員受傷，這頭水鹿遭撞後逃離。

彰化八卦山居有水鹿族群，在周邊主要道路東外環道、縣道139線，發生多起水鹿出沒或路殺，甚至釀車毀人傷。當地設置多面「野鹿出沒」告示牌，提醒駕駛人注意行車安全；近3年至少有12起水鹿現蹤。縣府表示，目前皆為零星發現，也未有農作危害通報。