聽新聞
0:00 / 0:00
水鹿撞車後肇事逃逸 彰化東外環八卦山區周邊鹿蹤3年至少12起
彰化八卦山區再傳水鹿撞車事故，昨天中午有輛轎車行經彰化市東外環（台74甲線）北上車道時，撞上一頭突然從對向車道衝出的水鹿，這頭水被撞飛倒地後，再起身逃逸，無人員傷亡，不過車頭遭撞損嚴重，還夾有鹿毛。
穿越八卦山區的東外環，近年來因山區水鹿現蹤，已發生多件車輛撞上過馬路的水鹿車禍，除昨天中午這件外，最早在2021年1月發生一頭水鹿連遭兩機車撞擊死亡、機車騎士受傷事故，2023年11月又有水鹿從安全島竄出，遭廂型車撞死、車子受損，同年12月又有水鹿遭路殺。
警方指出，黃姓駕駛人昨天中午12時33分許，駕車行經彰化市東外環北上4.5公里內側車道，突有一隻水鹿自對向車道衝出，黃因煞車不及，撞擊水鹿造成車輛受損，無人員受傷，這頭水鹿遭撞後逃離。
彰化八卦山居有水鹿族群，在周邊主要道路東外環道、縣道139線，發生多起水鹿出沒或路殺，甚至釀車毀人傷。當地設置多面「野鹿出沒」告示牌，提醒駕駛人注意行車安全；近3年至少有12起水鹿現蹤。縣府表示，目前皆為零星發現，也未有農作危害通報。
彰化縣政府農業處表示，八卦山區的水鹿族群來源，一說是九二一地震後，由飼養農場逃逸出來，多年來在山林自然繁殖；另說是山區鹿場有水鹿染疫，遭飼主棄養，逐漸繁衍成群。由於是非野生個體，不適用野保法，可由地方政府視情況移除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言