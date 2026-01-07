聽新聞
落海貨櫃1只擱淺沙灘移置基隆港 餘26只下落不明漁船注意閃避
香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」昨天航經新北市石門外海船上27只空貨櫃掉落海中，今天上午金山跳石海岸沙灘發現一只擱淺貨櫃，下午完成吊掛移置基隆港，其他26只貨櫃仍下落不明。航港局已要求船方提櫃體打撈計畫並限期打撈，避免影響海域航安。
航港局指出，香港籍「中聯黃埔」全貨櫃船，總噸位8306，昨天上午約6時自基隆港航向台中港，航經富貴角北方海域時因不明原因致貨櫃落海，船方通報落海貨櫃均為空櫃，落海數量為27只，包括19只20呎及8只40呎。
航港局昨發布「礙航公告」，提醒船隻注意，海巡昨發現3個貨櫃在海面漂流，後來也失去蹤影，有可能與其他貨櫃仍在海上漂流。
今天下午3時，跳石海岸空櫃已完成吊掛，移往基隆港置放，經查貨櫃從貨櫃輪落後後在海上漂流，並未造成汙染，櫃體沒有被破壞，僅有部分凹陷，吊掛時打開櫃門，裡面空無一物。
