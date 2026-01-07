男子硬闖學生專車拒下火車還失控咆哮 家長怒：萬一攻擊學生呢？

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭私立慧燈中學包下的「返校普悠瑪專車」日前遭一名男子硬闖，師長勸男子下車時，未料他情緒失控，在車廂大聲咆哮且執意搭乘。有鑑於近來發生的無差別攻擊事件讓人驚恐，家長憂心學生遭受威脅，強硬把男子拉下車，雙方發生激烈拉扯，列車因此延誤約 10 分鐘，引發外界對台鐵專車管制程序的質疑。

據了解，慧燈中學每週日固定包下台鐵普悠瑪號，該列車屬於學生搭乘的封閉式專車，接送學生從台北返校。事發當晚 7 點多，一名身穿灰黑外套、拉著橘色行李箱的男子在汐止站誤登專車。隨車師長上前說明後，男子卻堅持不肯離開，甚至大聲吼叫，認為自己沒有錯，反指校方與台鐵既然是專車，「一開始就應該在外面擋住他，不能上車」，沒有擋就代表可以上車。

目擊家長指出，當時普悠瑪8節車廂、載372名學生，但隨車老師僅2人，眼見男子情緒激動且不斷耍賴，家長們擔心學生防衛能力不足，加上日前發生過隨機攻擊事件，不願冒險讓陌生人留車內，合力將男子架離車廂。

男子遭拉扯時不斷尖叫要求放開，場面一度僵持，直到兩名台鐵站務員介入協助，才將人帶離月台。

令家長感到不滿的是，處理過程中站務員竟曾提議「先讓男子上車，坐到八堵再下車」，疑似想藉此息事寧人以減少列車延誤時間；家長質疑，工作人員可能擔心報警處理需耗費一、兩小時，才想出這種「共乘」折衷辦法，但此舉完全無視車上數百名學生的安全風險，批評這種處置方式「太奇怪」。

對此，慧燈中學今天說明，強調基於學生安全考量，當下必須堅定請非專車乘客下車；校方也坦言隨車人力有限，未來將協請台鐵建立更嚴格的月台與登車管制措施，避免類似誤闖事件再次發生。

台鐵對此表示，學校包車皆設有自製旅客識別證供站務人員辨識，根據旅客運送契約規定，若行進途中發現非專車乘客，將視為「無票乘車」，除了補收票價並額外加收50%票價外，也必須在下一個停靠站下車，呼籲乘客上車前應仔細核對車次標示，避免誤闖包車造成行程延誤與校安疑慮。

灰衣男子硬闖慧燈中學的台鐵返校專車，拒絕下車，還在車廂大聲咆哮，發生激烈拉扯，家長擔心男子失控攻擊學生。圖／民眾提供
灰衣男子硬闖慧燈中學的台鐵返校專車，拒絕下車，還在車廂大聲咆哮，發生激烈拉扯，家長擔心男子失控攻擊學生。圖／民眾提供

台鐵 普悠瑪號 車廂

