桃園電子報

所幸現場無人受傷，事故由當事人自行排除。圖：讀者提供

桃園市1月5日晚間20時38分許，27歲易姓男子駕駛小客車，行駛於國道1號五楊高架道南向57.7公里內壢路段，疑似操作不當造成車輛失控，擦撞到行駛在外側車道由54歲的鍾姓男子駕駛的營小客車，並撞上外側護欄而肇事，所幸現場無人受傷，事故由當事人自行排除。

易姓男子駕駛小客車，擦撞到行駛在外側車道鍾男駕駛之營小客車，導致其撞上外側護欄。圖：讀者提供

國道警方表示，1月5日晚間接獲通報，國1五楊高架道南向57.7公里內壢路段，有2部車事故，該起事故現場無人受傷，指導當事人依A3簡易事故自行排除，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲駕駛人，應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1小客車疑操作不當失控！猛撞多元計程車、外側護欄釀禍

車道 桃園

相關新聞

影／超驚險！女騎士路口撿掉落狗罐頭遭車追撞 駕駛竟肇逃

驚險！屏東市廣東路與忠孝路口昨6日傍晚6時許，機車騎士林女行經該路口，機車上的狗罐頭掉落，林女將機車停妥後，徒步走到路口...

男子硬闖學生專車拒下火車還失控咆哮 家長怒：萬一攻擊學生呢？

宜蘭私立慧燈中學包下的「返校普悠瑪專車」日前遭一名男子硬闖，師長勸男子下車時，未料他情緒失控，在車廂大聲咆哮且執意搭乘。...

影／關渡橋頭民間救護車撞翻麵包車 3人改乘119救護車送醫

新北市淡水端關渡橋頭今天上午發生民間救護車撞翻廂型麵包車的事故，2名駕駛安然無恙，但救護車上高齡92歲患者和陪同家屬、隨...

影／高雄公車左轉未禮讓直行車 機車騎士人仰馬翻受傷

高雄市大寮區發生公車車禍，47歲吳姓男子駕駛公車左轉時與直行機車出車禍，機車騎士人車倒地受傷，意識清楚，送醫後已無大礙，...

中壢工業區遭左轉車撞擊！小客車翻覆、車頭全爛

桃園市中壢區一名55歲王男昨(6)日晚間22時許，駕駛自小客車行經自強一路，往自強二路方向，欲左轉自強四路時，與對向沿自強四路往自強六路直行的25歲鄧男駕駛之自小客車發生交通事故，導致鄧男車輛翻覆，並造成雙方輕微擦挫傷。

影／賓士車疑被人潑不明穢物 北市警調閱監視器竟是垃圾車闖禍

丁姓男子日前將賓士愛車停在台北市中山區中原街，孰料要牽車時，赫然發現車子引擎蓋疑似被人潑灑不明穢物，驚嚇的打電話報警求助...

