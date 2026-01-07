影／超驚險！女騎士路口撿掉落狗罐頭遭車追撞 駕駛竟肇逃

驚險！屏東市廣東路與忠孝路口昨6日傍晚6時許，機車騎士林女行經該路口，機車上的狗罐頭掉落，林女將機車停妥後，徒步走到路口撿狗罐頭，竟遭一輛左轉汽車撞擊，汽車駕駛佯稱載林女就醫，未料竟趁隙逃逸。警方已鎖定對象。屏東市3天發生2起肇逃案件。

有路過機車騎士行車記錄器拍下驚險過程，機車騎士林女行經忠孝路與廣東路口時，機車前方置物狗罐頭掉落，林女將機車停到一旁後，徒步走到路口內撿狗罐頭，當時逢下班時間車潮多。

林女在路口撿狗罐頭時，突遭後方一輛左轉汽車撞擊倒地，肇事汽車駕駛起初佯稱載林女就醫，未料汽車駕駛竟趁隙開車逃走。警方調閱周邊監視器畫面，已掌握車主身分，將通知到案，釐清車禍責任。

屏東市3天內發生2起肇事逃逸的車禍案件。5日凌晨在屏東市自由路大轉彎處發生男子開家人的BMW車載著2名乘客，轉彎處時發生自撞車禍，車上三人肇事逃逸，駕駛的男子是一名大學生，已經到案說明。