雲林警政大升級 16輛AI偵防車上線、虎尾警分局將進駐高鐵特定區
雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱，張麗善並宣布虎尾警分局將遷移到高鐵特定區，斥資逾5億元興建多功能辦公廳舍，最快今年底動工。
張麗善今在縣警察局長黃富村陪同下校閱16輛新式偵防車加入陣容，原百輛偵防車汰換前逾齡率為49%，汰換後逾齡率下降至33%，張麗善表示，新式偵防車加裝AI巡防系統，8公里內的可疑車輛無所遁形，提升警方巡防效率。
今校閱後，警局舉辦新春聯歡會，張麗善與雲林縣警友會理事長吳政憲等人與會慰勞員警，張麗善當場宣布，斥資3.8億元興建的斗六警分局今年5月將啟用，考量虎尾警分局建築已有36年，建體老舊逐漸有滲漏，且高鐵特定區已成為虎尾鎮新興發展區，將在虎尾鎮永興南七路及虎興東二路興建多功能辦公廳舍，虎尾警分局將搬遷至新大樓。
黃富村指出，多功能辦公廳舍總經費約5.2億元，建物地下2層、地上6層，除增設高鐵派出所，內勤單位也將進駐，並配合未來發展趨勢設置科技警政中心，運用AI系統以強化治安及為民服務效能，最快今年底動工，預計工期720天。
