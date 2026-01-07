快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

雲林警政大升級 16輛AI偵防車上線、虎尾警分局將進駐高鐵特定區

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱，張麗善並宣布虎尾警分局將遷移到高鐵特定區，斥資逾5億元興建多功能辦公廳舍，最快今年底動工。

張麗善今在縣警察局長黃富村陪同下校閱16輛新式偵防車加入陣容，原百輛偵防車汰換前逾齡率為49%，汰換後逾齡率下降至33%，張麗善表示，新式偵防車加裝AI巡防系統，8公里內的可疑車輛無所遁形，提升警方巡防效率。

今校閱後，警局舉辦新春聯歡會，張麗善與雲林縣警友會理事長吳政憲等人與會慰勞員警，張麗善當場宣布，斥資3.8億元興建的斗六警分局今年5月將啟用，考量虎尾警分局建築已有36年，建體老舊逐漸有滲漏，且高鐵特定區已成為虎尾鎮新興發展區，將在虎尾鎮永興南七路及虎興東二路興建多功能辦公廳舍，虎尾警分局將搬遷至新大樓。

黃富村指出，多功能辦公廳舍總經費約5.2億元，建物地下2層、地上6層，除增設高鐵派出所，內勤單位也將進駐，並配合未來發展趨勢設置科技警政中心，運用AI系統以強化治安及為民服務效能，最快今年底動工，預計工期720天。

雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局舉辦新春聯歡會，縣長張麗善（右六）出席慰勞員警。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局舉辦新春聯歡會，縣長張麗善（右六）出席慰勞員警。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局舉辦新春聯歡會，縣長張麗善（左二）與員警同樂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局舉辦新春聯歡會，縣長張麗善（左二）與員警同樂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局舉辦新春聯歡會，縣長張麗善（左五）出席慰勞員警。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局舉辦新春聯歡會，縣長張麗善（左五）出席慰勞員警。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局舉辦新春聯歡會，縣長張麗善（中）出席慰勞員警。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局舉辦新春聯歡會，縣長張麗善（中）出席慰勞員警。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善（左）動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善（左）動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱。記者陳雅玲／攝影

張麗善 高鐵 虎尾鎮

延伸閱讀

中央突調財力..雲林比台南有錢 張麗善錯愕不解「逼我們舉債度日？」

北市國中小營養午餐全免 雲林卻難跟進？張麗善揭原因批：中央很糟糕

前空姐接棒 34歲最年輕一級主管雲林新任文觀處長背景曝光

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

相關新聞

傻眼！竹南龍鳳漁港漁船遭竊 竟直接以拖吊車吊掛整艘運離

全台首例！苗栗縣竹南龍鳳漁港昨驚傳有整艘漁船遭竊，1艘重達上千公斤的漁船竟「被消失」，令船主傻眼，懷疑遭竊立即報案並PO...

雲林警政大升級 16輛AI偵防車上線、虎尾警分局將進駐高鐵特定區

雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱，張麗善...

影／關渡橋頭民間救護車撞翻麵包車 3人改乘119救護車送醫

新北市淡水端關渡橋頭今天上午發生民間救護車撞翻廂型麵包車的事故，2名駕駛安然無恙，但救護車上高齡92歲患者和陪同家屬、隨...

影／高雄公車左轉未禮讓直行車 機車騎士人仰馬翻受傷

高雄市大寮區發生公車車禍，47歲吳姓男子駕駛公車左轉時與直行機車出車禍，機車騎士人車倒地受傷，意識清楚，送醫後已無大礙，...

中壢工業區遭左轉車撞擊！小客車翻覆、車頭全爛

桃園市中壢區一名55歲王男昨(6)日晚間22時許，駕駛自小客車行經自強一路，往自強二路方向，欲左轉自強四路時，與對向沿自強四路往自強六路直行的25歲鄧男駕駛之自小客車發生交通事故，導致鄧男車輛翻覆，並造成雙方輕微擦挫傷。

影／賓士車疑被人潑不明穢物 北市警調閱監視器竟是垃圾車闖禍

丁姓男子日前將賓士愛車停在台北市中山區中原街，孰料要牽車時，赫然發現車子引擎蓋疑似被人潑灑不明穢物，驚嚇的打電話報警求助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。