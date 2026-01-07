影／關渡橋頭民間救護車撞翻麵包車 3人改乘119救護車送醫

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水端關渡橋頭今天上午發生民間救護車撞翻廂型麵包車的事故，2名駕駛安然無恙，但救護車上高齡92歲患者和陪同家屬、隨車救護員共3人因撞擊受傷，改乘119救護車送往淡水馬偕醫院

事故地點在關渡橋觀景台旁通往淡水方向的民權路，該路段有來自台北市大度路要進入淡水或上關渡橋匝道通往八里、以及下關渡橋要進淡水共3股車流交會，旁邊近期又有淡北道路施工，交通狀況比較複雜。

今天上午10時50分，35歲江姓司機駕駛民營救護車從北市榮總醫院要送92歲老婦人轉診到淡水馬偕醫院，途經事故地點追撞前方由44歲楊姓司機駕駛的廂型小貨車。

貨車是淡北道路工程包商，當時正在民權路擺放交通錐準備進行工區周邊除草作業，於內側車道被追撞之後側翻。撞擊後民營救護車上的92歲病患老婦、67歲女性隨行家屬、25歲隨車救護員都受到輕微擦挫傷，3人改由119派救護車先送淡水馬偕醫院急診。

雙方駕駛均未飲酒，詳細肇事原因及責任歸屬待警方進一步調查釐清。

新北市淡水端關渡橋頭上午發生民間救護車撞翻廂型麵包車的事故，2名駕駛安然無恙，但救護車上高齡92歲患者和陪同家屬、隨車救護員共3人因撞擊受傷，改乘119救護車送往淡水馬偕醫院。記者林昭彰／翻攝
淡水 救護車 馬偕醫院

