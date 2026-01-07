聽新聞
中壢工業區遭左轉車撞擊！小客車翻覆、車頭全爛
桃園市中壢區一名55歲王男昨(6)日晚間22時許，駕駛自小客車行經自強一路，往自強二路方向，欲左轉自強四路時，與對向沿自強四路往自強六路直行的25歲鄧男駕駛之自小客車發生交通事故，導致鄧男車輛翻覆，並造成雙方輕微擦挫傷。
中壢警分局說明，中壢交通中隊於昨日晚間獲報，在自強一路與自強四路口有交通事故發生，立即派員到場，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。
中壢警分局長林鼎泰表示，行經路口左轉時，務必減速慢行並禮讓直行車輛，駕駛人應隨時注意車前狀況及路口來車動態，遵守交通規則以確保自身及他人行車安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢工業區遭左轉車撞擊！小客車翻覆、車頭全爛
