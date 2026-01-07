影／賓士車疑被人潑不明穢物 北市警調閱監視器竟是垃圾車闖禍

丁姓男子日前將賓士愛車停在台北市中山區中原街，孰料要牽車時，赫然發現車子引擎蓋疑似被人潑灑不明穢物，驚嚇的打電話報警求助，丁男稱沒有跟人結怨不了解為何被針對，警方循線調閱監視器畫面，赫然發現原來是一輛民間垃圾車在壓縮垃圾時，不慎噴濺導致，後續由雙方自行聯繫賠償。

中山警方4日清晨3點多獲報，丁男（29歲）稱愛車停放在中原街卻被人潑灑穢物，警方獲報立即到場了解，並向丁男說明相關法律權益，由於丁男自己也「沒頭緒」暫不提告。