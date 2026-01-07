警政署。圖：警政署提供

日前藝人陳為民批評國內測速照相過多，引發不少討論。前交通部長賀陳旦昨(6)日則透過媒體投書呼籲，罰單不該是執法目標，但是事故減少應該作為檢驗整體交通管理的指標。對此，警政署強調，交通執法將回歸維護安全核心，並確立「工程改善先行」原則。未來警察機關在處理危險路段時，將優先協調道路主管機關優化設施，僅在工程改善無效後始設置測速設備；同時，警政署也將研修作業程序，增訂具體設置與汰除標準，若路口改善後事故率下降，將適時撤除科技執法。

警政署表示，執法點位是由各地方警察機關依轄區交通狀況及特性規劃設置，為落實交通安全之核心目的，以確立「工程改善先行」為原則，未來面對改善路段或路口安全時，將優先協調工程主管機關優化道路設施，於工程改善無效後，始得設置測速照相設備等科技執法儀器。

警政署指出，將儘速邀集交通部及專家學者研修「取締一般交通違規作業程序」，增訂測速照相具體設置與調整標準，供各地方警察機關依循，確保執法回歸維護交通安全之核心目的。

警政署強調，交通執法不應隱蔽，並應落實滾動式檢討修正機制，若路段、路口經工程改善後，交通事故發生率有下降趨勢，即應適時評估調整或汰除測速照相設備等儀器。

本文章來自《桃園電子報》。原文：測速照相太多？警政署將增訂具體設置與調整標準