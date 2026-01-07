聽新聞
國1北上鼎金系統女駕駛追撞水泥車 車頭撞爛當場傷重不治
國道1號北上高雄鼎金系統路段今天凌晨發生一起死亡事故，一輛白色小客車正從外側匝道匯入主線車道時，疑似未注意前方車距，追撞前方混凝土預拌車，白車當場車頭潰縮噴飛，警消獲報到場後將女駕駛緊急送醫，但女駕駛仍因傷重不治。
據了解，這起事故發生在今晨4時許，駕駛白色小客車的蘇姓女子（42歲）當時疑正從國道10號銜接匯入國道1號北上路段，正在外側車道北向361公里處時，突然追撞前方混凝土預拌車，白車追撞大車後車輛失控，又再擦撞外側護欄，造成白車嚴重毀損。
蘇女被救出時，因衝擊力道猛烈，受傷嚴重，第一時間被送往醫院急救，但仍因傷勢過重，經搶救後不治。國道警方正釐清事故發生原因，呼籲用路人國道上路務必保持行車距離、隨時注意車前狀態。
