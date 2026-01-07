國1北上鼎金系統女駕駛追撞水泥車 車頭撞爛當場傷重不治

國道1號北上高雄鼎金系統路段今天凌晨發生一起死亡事故，一輛白色小客車正從外側匝道匯入主線車道時，疑似未注意前方車距，追撞前方混凝土預拌車，白車當場車頭潰縮噴飛，警消獲報到場後將女駕駛緊急送醫，但女駕駛仍因傷重不治。

據了解，這起事故發生在今晨4時許，駕駛白色小客車的蘇姓女子（42歲）當時疑正從國道10號銜接匯入國道1號北上路段，正在外側車道北向361公里處時，突然追撞前方混凝土預拌車，白車追撞大車後車輛失控，又再擦撞外側護欄，造成白車嚴重毀損。