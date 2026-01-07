快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

龍潭失智婦迷途險失溫 警火速尋人助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

S 8568838
龍潭警方僅花費不到30分鐘，便在距離老婦住家4公里外的超商前尋獲體力透支的老婦。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名81歲患有失智症的老婦人，昨(6)日中午趁家人不注意時獨自出門走失，由於正值寒流來襲氣溫驟降，家屬遍尋不著焦急報警。龍潭警分局獲報後，立即啟動地毯式搜尋，憑藉精準調閱監視器與員警對轄區的熟悉度，僅花費不到30分鐘，便在距離老婦住家4公里外的超商前尋獲體力透支的老婦，幫助她平安回家，讓家屬感激不已。

S 8568839
老婦家屬感謝龍潭警方在寒冷天候能夠迅速協助，也大讚員警的高效率與同理心。圖：讀者提供

中興派出所表示，55歲羅姓男子昨日中午神色慌張地走進派出所報案，稱家中患有失智症的母親趁家人忙於準備午餐之際，獨自外出不知去向。家屬發現後立即在住家周圍四處尋找，卻始終未能尋獲，日適逢寒流來襲，氣溫驟降，羅男擔心母親年邁體弱，獨自在外恐發生意外，情急之下只好向警方求助。

警員廖佩祺獲報後立即展開協尋行動，第一時間調閱周邊監視器畫面，並通報巡邏員警吳哲宇、董倢亨沿可能行走路線擴大搜尋。憑藉著員警對轄區地形的熟悉與迅速應變，不到30分鐘，便在距離住家約4公里處的路旁，發現該名迷途老婦。當時老婦神情疲憊、體力透支，蜷縮在超商前禦寒，所幸身體並無明顯不適。警方確認身分無誤後，先行護送返所休息，並通知家屬前來接回。羅男見到母親平安無事，終於放下心中大石頭，頻頻向警方鞠躬致謝，感謝警方在寒冷天候能夠迅速協助，也大讚員警的高效率與同理心。

龍潭分局長施宇峰提到，員警在接獲報案後迅速整合資訊、調閱監視器並展開地毯式搜尋，充分展現警方守護民眾生命安全的積極態度，對於員警的專業表現給予高度肯定。

施宇峰同時也呼籲，家中如有失智長者，應多加留意其日常動向，避免單獨外出，可為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，以防走失忘了回家的路；民眾如發現疑似迷途長者，可立即向警方通報，共同守護長者安全，讓社會更加溫暖安心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭失智婦迷途險失溫 警火速尋人助返家

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

老婦 失智症 監視器

延伸閱讀

小客車國道撞掉落物受困龍潭 暖警化身「黑手」冒雨修理助返家

前夫擅用帳戶「繳美國房產費」遭訴　理科太太發聲：善良不是留給爛人糟蹋

攔到32年經典檔車…桃園「靜桃」抓噪音車 龍潭警分局去年告發率58%

龍潭警攜手桃園環保局取締噪音車 3汽機車挨罰1萬1700元

相關新聞

龍潭失智婦迷途險失溫 警火速尋人助返家

桃園市龍潭區一名81歲患有失智症的老婦人，昨(6)日中午趁家人不注意時獨自出門走失，由於正值寒流來襲氣溫驟降，家屬遍尋不著焦急報警。龍潭警分局獲報後，立即啟動地毯式搜尋，憑藉精準調閱監視器與員警對轄區的熟悉度，僅花費不到30分鐘，便在距離老婦住家4公里外的超商前尋獲體力透支的老婦，幫助她平安回家，讓家屬感激不已。

國1北上鼎金系統女駕駛追撞水泥車 車頭撞爛當場傷重不治

國道1號北上高雄鼎金系統路段今天凌晨發生一起死亡事故，一輛白色小客車正從外側匝道匯入主線車道時，疑似未注意前方車距，追撞...

影／貨櫃輪20個貨櫃落海 北海岸跳石海岸沙灘驚見貨櫃擱淺

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」昨天航經新北市石門區北方距岸約9.5浬海域時，船上20個空貨櫃掉落海中。交通部航港局發布「礙航公...

影／五楊高架楊梅休息站外500公尺撞分隔島 31歲轎車駕駛不治

中山高五楊高架南下進楊梅休息站前500公尺今天凌晨發生轎車撞分隔島意外，車頭嚴重毀損，駕駛人送醫不治，事故原因正由國道警...

影／新北民宅凌晨驚傳氣爆1男送醫插管 屋內有瓦斯鋼瓶已打開

新北市中和區景新街1間民宅3樓今天凌晨驚傳巨大氣爆聲響，57歲江姓男子意識昏迷、全身燻黑，送醫插管治療，屋內發現20公斤...

影／已掌握身分…金門大橋傳男子落海 搜救人員分析恐難生還

金門縣金門大橋今下午5時許傳出疑似有人落海事件，警消與海巡等單位獲報後隨即冒著低溫展開大規模搜救行動，目前人還未尋獲，金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。