影／貨櫃輪20個貨櫃落海 北海岸跳石海岸沙灘驚見貨櫃擱淺

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」昨天航經新北市石門區北方距岸約9.5浬海域時，船上20個空貨櫃掉落海中。交通部航港局發布「礙航公告」，提醒船隻注意。繼海巡昨發現3個貨櫃在海面漂流後，今天有淨灘志工陳信助在北海岸金山近核一沙灘沙灘發現一只貨櫃，櫃體還很完整，並無破損。

淨灘志工陳信助今天說，他今天在北海岸在路上想說停一下喝個熱咖啡時，在不遠處發現一只小貨櫃在海灘上，「哇塞，真的一咖小貨櫃在海灘耶！」 

據航港局等單位指出，石門沙灘附近擱淺貨櫃，經比對與落海的大小和顏色相同，確認是落海貨櫃，櫃體還相當完整，並未破損。

航港局昨上午8時15分接獲基隆港務分公司通報，香港籍中聯黃埔輪航經北緯25度30分39.9秒、東經121度32分19.3秒水域時，船上有20個空貨櫃掉落海中，提醒航行船隻避開這處水域，並注意航行安全。

航港局指出，中聯黃埔貨輪昨今天駛離基隆港，航行到距港約17浬，在石門海岸北方近10浬處，發生貨櫃落海事件，研判是因未繫固好貨櫃，加上海象不佳釀禍，北部航務中心已組成專案小組因應。

基隆海巡隊獲報後昨調派線上100噸巡防艇前往該處海域了解狀況，並未在通報水域發現貨櫃，擴大搜索後，在富貴角北方約2.5浬處，看到3只貨櫃，持續搜尋。（影片由陳信助、海巡提供）

貨櫃輪20個貨櫃落海，北海岸金山近核一沙灘驚見一只貨櫃擱淺。圖／陳信助提供
貨櫃輪20個貨櫃落海，北海岸金山近核一沙灘驚見一只貨櫃擱淺。圖／陳信助提供
貨櫃輪20個貨櫃落海，北海岸金山近核一沙灘驚見一只貨櫃擱淺。圖／陳信助提供
貨櫃輪20個貨櫃落海，北海岸金山近核一沙灘驚見一只貨櫃擱淺。圖／陳信助提供
貨櫃輪20個貨櫃落海，北海岸金山近核一沙灘驚見一只貨櫃擱淺。圖／陳信助提供
貨櫃輪20個貨櫃落海，北海岸金山近核一沙灘驚見一只貨櫃擱淺。圖／陳信助提供
貨櫃輪20個貨櫃落海，北海岸金山近核一沙灘驚見一只貨櫃擱淺。圖／陳信助提供
貨櫃輪20個貨櫃落海，北海岸金山近核一沙灘驚見一只貨櫃擱淺。圖／陳信助提供

