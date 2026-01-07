影／五楊高架楊梅休息站外500公尺撞分隔島 31歲轎車駕駛不治

中山高五楊高架南下進楊梅休息站前500公尺今天凌晨發生轎車撞分隔島意外，車頭嚴重毀損，駕駛人送醫不治，事故原因正由國道警方釐清中。

警方指出，凌晨約5時13分接獲通報，國道1號五楊高架道南向70.9公里楊梅路段，有1輛小客車自撞事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119由桃園市消防局第二大隊調派救護車。警消人員獲報趕抵現場，駕駛人31歲陳男子受困車內意識不清，經警消救出送醫，急救無效後死亡。

警方初步追查，車輛不明原因自撞校前路出口匝道分隔島島頭肇事。陳男受困車內，由警消到場後協助脫困，送楊梅天成醫院急救，於6時50分經醫院宣告急救無效死亡，陳男酒測值待檢測，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。