影／新北民宅凌晨驚傳氣爆1男送醫插管 屋內有瓦斯鋼瓶已打開

新北市中和區景新街1間民宅3樓今天凌晨驚傳巨大氣爆聲響，57歲江姓男子意識昏迷、全身燻黑，送醫插管治療，屋內發現20公斤瓦斯鋼瓶有燃燒痕跡。男子疑似自行打開瓦斯桶，詳細原因待消防局火調科釐清。

新北市消防局今天凌晨2時18分獲報中和區景新街295巷內1間寓3樓發生火警，消防人員到場搶救，現場為4層建物，3樓冒出白煙，消防人員立即拉水線上樓搶救。

據鄰居表示，大半夜聽到巨大爆炸聲，消防人員於臥室救出住戶江姓男子（57歲）意識昏迷、全身燻黑，但無燒燙傷痕跡，送往雙和醫院，目前仍昏迷在加護病房插管治療中。

現場於凌晨2時44分火勢撲滅，燃燒面積3平方公尺。據了解，現場疑似自開瓦斯桶，詳細原因有待消防局火調科人員調查釐清。