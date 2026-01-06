影／已掌握身分…金門大橋傳男子落海 搜救人員分析恐難生還

金門縣金門大橋今下午5時許傳出疑似有人落海事件，警消與海巡等單位獲報後隨即冒著低溫展開大規模搜救行動，目前人還未尋獲，金門縣警察局金城分局晚間證實，落海男子姓蔡，為嘉義人，年約60歲，警方已聯繫通知家屬，請他們協助調查釐清。

警方指出，蔡男於今日上午10時自廈門搭乘小三通船班入境金門後，就在水頭碼頭一帶徘徊，直到下午4時49分搭乘計程車離開，結果車輛行經金門大橋途中，蔡男突然要求下車，未理會司機勸阻，隨即自橋上跳海，司機當場愣住，隨即報警求助。

金城分局接獲通報後，立即派遣線上警力趕赴現場，協助搜尋並進行交通管制，確保救援動線順暢，同時聯繫通知蔡男家屬。

海巡署第十二巡防區表示，於下午5時43分接獲通報後，立即指揮岸巡隊機動巡邏組，並調派線上PP-10073艇趕赴現場，隨後再增派PP-10079艇及CP-1022艇投入搜尋，並同步通報消防局協同救援。目前海上共出動3艘巡防艇、17名人員持續搜索。

金門縣消防局第一大隊大隊長董必文指出，消防局已調派金城、金寧分隊出動雙艇出海協尋，但受限於海象不佳，搜救困難度高，至今尚未有所發現。

搜救人員研判，金門大橋橋面高度約相當於12層樓，加上今晚氣溫低，體感溫度僅6度，若自橋中間跳下，生還機率不高，加上海流影響，落海者恐已往外海漂流，增加搜尋難度。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980