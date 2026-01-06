低溫襲台遇期末考周 桃園21歲男大生課堂突昏倒送醫仍不治

桃園市某大學傳出有學生昨在上課時，疑似因天冷突然昏倒失去呼吸心跳，現場緊急CPR及AED急救，經送醫後仍死亡，引發同系學生議論，表示心情相當嚴重。據悉，經法醫相驗遺體，林生為心因性猝死，對此校方則表示無法回應。

有學生今在Threads上PO文指出，最近適逢天冷且期末考周，這幾天卻從老師口中得知隔壁班同學昏倒在課堂上，救護車到時已經沒有呼吸心跳，經送醫後最終「放棄急救」，令原PO覺得心情很沉重；而老師也在班級群組中提醒學生，近期多注意自身及身邊同學身體狀況，若有不適一定要立刻反應。

對此原PO表示，雖然不認識，但常常會在對面教室上課，一定是有碰過面的人，希望祂在天上好好的，也希望大家睡多一點；同時原PO也貼出系上信件，表示對於失去年輕學生感到相當心痛與不捨。

桃園市消防局指出，昨上午10時31分接獲中壢區某大學報案，指有人昏倒，請派救護車前往協助。第二大隊華勛分隊到場後，現場一名21歲林姓男學生於教室內倒下，校護評估無意識呼吸先行CPR，救護人員到場接手，給予必要救護處置，由中壢分隊救護車送往中壢天晟醫院。