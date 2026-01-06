體感溫度剩6度！金門大橋傳男子落海 警消海巡寒冬中急搜救

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金門大橋今日下午約5時傳出疑似有人落海事件，相關單位獲報後立即展開搜救行動。警方、消防局及海巡署均派員到場協助，目前仍在全力搜尋中，落海民眾身分尚待釐清。

據了解，一名計程車司機向警方表示，他先前於小三通水頭碼頭搭載一名男子前往金門大橋，男子下車後隨即跳下橋，讓司機超傻眼的，立即通報警消單位求助。

由於今晚金門氣溫偏低，約攝氏12度，體感溫度更低至約6度，增加搜救難度，也讓不少民眾聞訊感到憂心。海巡署獲報後，隨即派遣2艘船艇投入海面搜尋；警方則在橋上進行交通管制，消防局亦出動救護車及相關人員在現場待命戒備。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

金門大橋傳出有民眾疑似落海，目前金門海巡隊已出動小艇，到橋下進行搜尋。圖／民眾提供
