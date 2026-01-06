測速照相太多？警政署：道路工程改善無效再設置
測速照相設備設置數量近期成話題，警政署今表示，未來將先協調工程主管機關優化道路設施，如工程改善無效，再設測速照相。
警政署表示，測速照相執法點位是由各地方警察機關，依轄區交通狀況及特性規劃設置；為落實交通安全的核心目的，確立「工程改善先行」原則，未來改善路段或路口安全時，將優先協調工程主管機關優化道路設施，於工程改善無效後，始得設置測速照相設備等科技執法儀器。
警政署指出，將儘速邀集交通部及專家學者研修「取締一般交通違規作業程序」，增訂測速照相具體設置與調整標準，供各地警察機關依循，確保執法回歸維護交通安全的核心目的。
警政署說，交通執法不應隱蔽，應滾動式檢討修正，若路段、路口經工程改善，交通事故發生率有下降趨勢，應適時評估調整或汰除測速照相設備等儀器。
