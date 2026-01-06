連光電板都偷 恆春警方破獲4名毒犯組成電纜線竊盜集團

恆春半島近期發生多起電纜線失竊案，甚至連光電場的光電板都遭竊。恆春警分局獲報後組成專案小組，近日逮捕4名犯嫌，起出電纜線、光電板等各式贓物及多樣毒品，一舉破獲了由毒犯組成的電纜線竊盜集團，訊後依加重竊盜等罪移送法辦。

恆春分局接獲多起報案，恆春半島多處閒置的空屋及光電廠遭竊電纜線及光朧板，恆警組成專案小組，經多日蒐證後，鎖定由張姓、林姓及2名許姓竊嫌組成的竊盜集團，時機成熟後近日順利將4嫌逮捕到案。

警方共起出裸銅線2捆、電纜線8捆、變壓線圈8捆、光電板3片、電表6具等贓物，老虎鉗及電鋸等犯案工具1批、空氣狙擊長槍1支，另外還發現毒品海洛因香菸3支、甲基卡西酮毛重約20公克、毒品吸食器2具等證物，另查扣竊嫌犯案用自小貨車1輛。

集團除了竊取農牧用地電纜線外，還針對光電場、閒置空屋、倉庫等地行竊，帶給民眾極大損失。警方訊後將4嫌依加重竊盜、毒品等罪移送屏東地檢署偵辦，並建請實施預防性羈押，後續也將持續擴大偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885