影／嘉義男買中古車剛上路鬼切3車道 男大生遭撞飛躺血泊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義楊姓男子昨天到民雄鄉中古車行交車，才剛開車上路，疑似變換車道不慎，突然鬼切跨越機慢車道及2個快車道，後方機車騎士煞車不及，19歲男大生當場被撞飛倒臥血泊，全身擦挫傷送醫，詳細肇責仍待警方調查釐清。

警方調查，楊男自中古車行前方起步，先在建國路二段路肩及機慢車道倒車，隨後未充分注意後方來車，連續向左變換車道，導致後方19歲謝姓男子閃避不及發生碰撞，救護人員獲報後趕抵現場，將謝男送往大林慈濟醫院治療。

警方指出，雙方駕駛經酒測，酒測值均為零，詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調閱監視器畫面釐清。提醒駕駛及用路人起步或變換車道前，務必確實查看左右來車狀況，避免因一時疏忽釀成交通事故，確保自身與他人行車安全。

嘉義楊姓男子昨天到中古車行交車，才剛上路疑似變換車道不慎，後方機車騎士煞車不及遭撞飛。記者黃于凡／翻攝
