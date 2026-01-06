影／嘉義男買中古車剛上路鬼切3車道 男大生遭撞飛躺血泊

嘉義楊姓男子昨天到民雄鄉中古車行交車，才剛開車上路，疑似變換車道不慎，突然鬼切跨越機慢車道及2個快車道，後方機車騎士煞車不及，19歲男大生當場被撞飛倒臥血泊，全身擦挫傷送醫，詳細肇責仍待警方調查釐清。

警方調查，楊男自中古車行前方起步，先在建國路二段路肩及機慢車道倒車，隨後未充分注意後方來車，連續向左變換車道，導致後方19歲謝姓男子閃避不及發生碰撞，救護人員獲報後趕抵現場，將謝男送往大林慈濟醫院治療。