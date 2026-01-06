聽新聞
0:00 / 0:00
影／嘉義男買中古車剛上路鬼切3車道 男大生遭撞飛躺血泊
嘉義楊姓男子昨天到民雄鄉中古車行交車，才剛開車上路，疑似變換車道不慎，突然鬼切跨越機慢車道及2個快車道，後方機車騎士煞車不及，19歲男大生當場被撞飛倒臥血泊，全身擦挫傷送醫，詳細肇責仍待警方調查釐清。
警方調查，楊男自中古車行前方起步，先在建國路二段路肩及機慢車道倒車，隨後未充分注意後方來車，連續向左變換車道，導致後方19歲謝姓男子閃避不及發生碰撞，救護人員獲報後趕抵現場，將謝男送往大林慈濟醫院治療。
警方指出，雙方駕駛經酒測，酒測值均為零，詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調閱監視器畫面釐清。提醒駕駛及用路人起步或變換車道前，務必確實查看左右來車狀況，避免因一時疏忽釀成交通事故，確保自身與他人行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言