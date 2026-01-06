北捷三民高中站出口大喊「我有槍」還打傷警 男子犯3罪遭起訴

新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口，當眾大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警成傷。新北地檢署今偵結，依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害3罪起訴邱男。

據了解，35歲邱男疑因精神相關疾病急性發作而犯案，當時檢方複訊後，認為他犯嫌重大且有再犯之虞，以預防性羈押向法院聲押獲准。

去年12月20日上午約10點，邱男突然現身捷運三民高中站，大喊「我有槍！」並立刻朝捷運2號出口移動，時值1219無差別攻擊事件剛發生，此舉立刻引發民眾恐慌。