快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷三民高中站出口大喊「我有槍」還打傷警 男子犯3罪遭起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口，當眾大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警成傷。新北地檢署今偵結，依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害3罪起訴邱男。

據了解，35歲邱男疑因精神相關疾病急性發作而犯案，當時檢方複訊後，認為他犯嫌重大且有再犯之虞，以預防性羈押向法院聲押獲准。

去年12月20日上午約10點，邱男突然現身捷運三民高中站，大喊「我有槍！」並立刻朝捷運2號出口移動，時值1219無差別攻擊事件剛發生，此舉立刻引發民眾恐慌。

所幸邱男行蹤隨即遭附近巡邏警力發現，立刻上前盤查及制止，當下邱男情緒顯得相當激動堅不配合，過程中並試圖攻擊員警，造成1警手部輕微受傷，所幸並無大礙。

新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警，新北地檢署今依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害3罪起訴。記者林昭彰／翻攝
新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警，新北地檢署今依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害3罪起訴。記者林昭彰／翻攝

捷運 恐慌 妨害公務 恐嚇

延伸閱讀

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

影／捷運中和到公館設4站 侯友宜：重要黃金路線

新北捷運「七線齊發」 進入軌道建設黃金期 2025汐東線、基捷先期動工 2026迎三鶯線通車

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

相關新聞

影／貨櫃輪20個貨櫃落海海巡到場看到3只貨櫃漂流 航港區已發礙航公告

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」今天航經新北市石門區北方距岸約9.5浬海域時，船上20個空貨櫃掉落海中。交通部航港局發布「礙航公...

影／嘉義男買中古車剛上路鬼切3車道 男大生遭撞飛躺血泊

嘉義楊姓男子昨天到民雄鄉中古車行交車，才剛開車上路，疑似變換車道不慎，突然鬼切跨越機慢車道及2個快車道，後方機車騎士煞車...

北捷三民高中站出口大喊「我有槍」還打傷警 男子犯3罪遭起訴

新北市一名邱姓男子上月20日於捷運蘆洲線三民高中站出口，當眾大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警成傷。新...

2025年台中前十大測速照相桿出爐 這桿業績千萬罰9550件居「桿王」

台中市警局交通大隊近期公布去年（2025年）前10大台中市測速照相桿的告發件數，其中忠明南路與忠明南路326巷口的測速照...

男子在和平島住處疑被人殺傷 救護車抵達前 屋外攤販看見3男逃離現場

基隆市1名男子今在公寓住處被人持刀械殺傷，同住友人發現後報案，送醫急救後脫險。當地攤販說，今早有看到3名男子走出公寓，警...

北投國小前汽車闖紅燈！行穿線上與學童「擦身而過」　警方出手了

民眾昨午12時許在台北市北投國小前目擊一輛黑色轎車違規闖紅燈，差點碰撞過馬路的學童，相關行車紀錄器畫面上傳網路後引發關注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。