2025年台中前十大測速照相桿出爐 這桿業績千萬罰9550件居「桿王」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊近期公布去年（2025年）前10大台中市測速照相桿的告發件數，其中忠明南路與忠明南路326巷口的測速照相桿，告發9550件，位居第一名，堪稱「桿王」，旱溪西路一段300號前（成功國小往南）的測速照相桿以9459件居次，但第三名位於中彰快速道路4.8K（南北雙向）的測速照相桿，告發6392件，與前兩名的告發件數有不小的落差，若以每件告發最低金額1200元計算，第一名的桿王一年可為市庫增加1146萬元收入。

台中市警局交通大隊表示，中市設有固定式測速照相設備的24個行政區(不含中區、大肚區、和平區、新社區及外埔區等5區)，在去年1至10月交通事故死傷人數較前年同期，減少2417人，降幅達3.3%，事故防制良好（警政署目前公布至114年10月份）。

前述24個行政區去年1至10月全般事故主要肇因為「超速行駛」案件較113年同期大幅減少111件，降幅近5成，顯見測速照相設備設置，能有效減少超速肇事的情形發生。

交大指出，市警局設置測速照相的同時，也配合道路主管機關推動道路工程的優化，以達到「預防」與「執法」並重，如於道路劃設「視覺化減速標線」（楔型標線）增加駕駛的視覺壓力，主動降速，並於一般道路需在設備前方100至300公尺前設置「警52」測速照相標誌，而非僅靠測照執法降低事故發生。

交大表示，未來規畫改善交通安全時，會配合道路主管機關設計速率與限速的合理性及重新檢視現有測照執法點，如果經評估後改善措施仍無法有效降低事故風險，才能設置測速照相等科技執法設備。

2025年10大測速照相桿，位置、取締件數清單：

一、忠明南路與忠明南路326巷口（南北雙向）：9550件

二、旱溪西路一段300號前（成功國小往南）：9459件

三、中彰快速道路4.8K（南北雙向）：6392件

四、五權西路二段1001號前（東西雙向）：5151件

五、向上路三段418號前：4987件

六、永春南路往888巷口方向：4936件

七、文心南路近三民西路：4772件

八、松竹路一段360號前（往環中東路一段方向）：4618件

九、太原路3段1225號（新平基督長老教會前）：4101件

十、東山路二段（大坑國小往新社）：3573件

台中市忠明南路與忠明南路326巷口的測速照相桿，去年告發9550件，是全市測速照相桿告發件數最多的一支。圖／台中市警局提供
台中市忠明南路與忠明南路326巷口的測速照相桿，去年告發9550件，是全市測速照相桿告發件數最多的一支。圖／台中市警局提供

測速 交通事故 台中市

