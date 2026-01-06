男子在和平島住處疑被人殺傷 救護車抵達前 屋外攤販看見3男逃離現場

基隆市1名男子今在公寓住處被人持刀械殺傷，同住友人發現後報案，送醫急救後脫險。當地攤販說，今早有看到3名男子走出公寓，警方查訪時，林男未透露受傷原因，警方調閱附近監視器，追查3男行蹤調查案情。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早9時許，接到1名女子報案，指家中有人受傷。消防人員進入報案人居住的公寓，在客廳看到56歲林男左手、左腳和左腹部都有刀傷，初步檢視未傷及動脈，但因流失不少血，意識略模糊，送往衛生福利部基隆醫院急救後脫險。

寧靜的和平島發生殺傷，引發議論。公寓外的市場攤販說，早上做生意時，沒有聽到異常的聲響，在救護車出現前，有看到3名年輕人從公寓離開，朝平二路方向離開。